Emekli aylığı zammı hesaba yatmadan eridi

Ekonomi Servisi

En düşük emekli aylığına yapılan 2 bin 500 liralık zam kapsamındaki farklar dün hesaplara yattı. 10 bin liralık en düşük emekli aylığını alan emekli sayısı 1 milyon 142 bin iken, 12 bin 500 liraya çekilen en düşük emekli aylığını alan emekli sayısı ise 3 milyon 703 bin 788 oldu. 16 milyon emeklinin neredeyse dörtte biri, 12 bin 500 liralık sefalet aylığında eşitlendi. En düşük aylığa tabi olmayan emeklilere ise herhangi bir zam yapılmadı.

Yüzde 24,73 oranındaki 6 aylık enflasyon farkı zammının ardından aylığı bu düzeyin üzerinde kalan 12,5 milyon emekliye hiçbir iyileştirme yapılmayacağı duyuruldu. Ortalama emekli aylığı 14 bin 500 lirada kaldı. Ortalama aylıkla, en düşük düzey arasındaki fark iyice kapandı. En düşük emekli aylığına yapılan zam, daha hesaplara yatmadan pula dönüştü. Türk-İş’in temmuz ayı için 19 bin 234 lira olarak açıkladığı açlık sınırının neredeyse 7 bin lira altında kaldı.