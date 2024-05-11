Emekli aylığına yapılacak zamda 3 formül masada

AKP iktidarının yoksulluğa mahkum ettiği emekli, temmuz ayında alacağı zam oranını beklerken, ekonomi yönetiminin masasında 3 formül olduğu belirtiliyor. 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılması beklenirken emekli için bir "refah paketi" hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Enflasyon rakamlarının çok altında kalan aylıkları ile yoksulluğa mahkum edilen emekli, ücretlerinde yapılacak artışı beklerken, emekli için taban maaşının artırılması, refah paketi ve kök maaşlarda seyyanen artışı öngören 3 formülün masada olduğu öğrenildi.

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenlemede gelir artırıcı yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor.

BEKLENEN ZAM ORANI YÜZDE 25-30 ARASINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporundaki hedefleri değiştirmesi temmuzda oluşacak enflasyon artışlarıyla ilgili rakamları da güncelledi. Merkez Bankası yılın en yüksek enflasyon rakamının mayıs ayında ortaya çıkacağını ve bu oranın da yüzde 76'yı bulabileceğini açıkladı. Buna göre ilk 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 23,11 olarak belirleniyor. Bunun üzerine gelecek olan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25-30 bandında gerçekleşmesi kesinleşmiş oluyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı temmuzda yüzde 25-30 bandında gerçekleşmiş olacak. Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar açısından ise Temmuz ayında 9,77 puanlık bir enflasyon farkı oluşurken Yüzde 10 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte zam oranı da yüzde 20,75 olacak. Ocaktaki gibi zamların eşitlenmesi ve refah payı eklenmesi de gündemde.

İşte masadaki 3 formül...

TABAN MAAŞIN ARTIRILMASI

Masadaki ilk formül taban maaşın artırılması. Burada yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-13 bin TL olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 baz alınırsa bu kez 14 bin TL bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir. Taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi de gündeme getiriliyor.

REFAH PAYI VERİLMESİ

Temmuz zammında 25-30 bandında çıkacak bir 6 aylık enflasyon oranına refah payının eklenmesi söz konusu olabilir. Ayrıca çok düşük kalan kök maaşların sıfır zamdan etkilenmemesi için refah payının farklı uygulanması da gündeme gelebilir.

KÖK MAAŞLARA SEYYYANEN ARTIŞ

Sıfır zam olmaması için diğer tedbirlerin yanında kök maaşlara yapılacak seyyanen artış da gündemde. Burada taban maaşa tamamlanması dışında en düşük maaştan başlayarak kök maaşların seyyanen artışla belli bir sınırın üzerine çıkartılması da söz konusu olabilecek. Bunun dışında talepler arasında kök maaşların taban maaşla eşitlenmesi de var.

REFAH PAKETİ İÇİNDE NELER VAR?

Emekliye refah paketi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor. Taslak çalışma belli olurken, kısa süre içerisinde detayların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Paktte yer alması beklenen desteklemeler şöyle: "Belediye hizmetleri, enerji destekleri, ulaşım destekleri, finans destekleri, konut-kira destekleri, tatil-konaklama destekleri."