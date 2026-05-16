Emekli Aylıkları Ne Zaman Yatar? 4A SSK ve 4B Bağkur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri (GÜNCEL)

Emekli aylıkları ne zaman yatar? sorusu, maaş ödeme gününü öğrenmek isteyen emekliler tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 4A SSK ve 4B Bağkur emekli aylıkları, tahsis numarasının son rakamına göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Bu nedenle emekli maaşı ödeme tarihi, kişinin bağlı olduğu sigorta koluna ve tahsis numarası son hanesine göre belirleniyor.

EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN YATAR?

Emekli aylığı ödemeleri, 4A SSK ve 4B Bağkur kapsamında farklı takvimlere göre yapılıyor. 4A SSK emeklileri için ödeme günleri ayın 17’si ile 26’sı arasında değişirken, 4B Bağkur emeklileri için maaş ödemeleri ayın 25’i ile 28’i arasında gerçekleşiyor.

Emekli maaşı ödeme günü, tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. Bu nedenle “emekli aylığı ne zaman yatacak?” sorusunun yanıtı, tahsis numarası son hanesine bakılarak bulunabiliyor.

4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasının son rakamına göre ayın 17’sinden başlayarak 26’sına kadar devam ediyor. SSK emeklileri, aşağıdaki tabloya göre maaş gününü kontrol edebiliyor.

Tahsis Numarası Son Rakamı 4A SSK Emekli Aylığı Ödeme Günü 9 Ayın 17’si 7 Ayın 18’i 5 Ayın 19’u 3 Ayın 20’si 1 Ayın 21’i 8 Ayın 22’si 6 Ayın 23’ü 4 Ayın 24’ü 2 Ayın 25’i 0 Ayın 26’sı

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

4B Bağkur emekli maaşı ödeme günleri, 4A SSK’dan farklı olarak ayın 25’i ile 28’i arasında uygulanıyor. Bağkur emeklileri için ödeme tarihi, tahsis numarasının son rakam grubuna göre belirleniyor.

Tahsis Numarası Son Rakamı 4B Bağkur Emekli Aylığı Ödeme Günü 9, 7 ve 5 Ayın 25’i 3 ve 1 Ayın 26’sı 8, 6 ve 4 Ayın 27’si 2 ve 0 Ayın 28’i

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI GÜNÜ NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekli maaşı ödeme gününü öğrenmek için tahsis numarasının son rakamına bakılması gerekiyor. Bu son rakam, 4A SSK veya 4B Bağkur ödeme takvimindeki ilgili günle eşleştirilerek maaşın hangi tarihte yatacağı anlaşılabiliyor.

Örneğin 4A SSK kapsamında tahsis numarası son rakamı 9 olan emekliler ayın 17’sinde, son rakamı 0 olanlar ise ayın 26’sında emekli aylıklarını alıyor. 4B Bağkur kapsamında ise son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde maaş alıyor.

4A SSK VE 4B BAĞKUR ÖDEME TAKVİMİ FARKI

Emekli aylığı ödeme takviminde sigorta kolu önemli bir belirleyici. 4A SSK emeklileri için daha geniş bir tarih aralığı uygulanırken, 4B Bağkur emeklilerinin ödemeleri daha kısa bir aralıkta yapılıyor.

Emeklilik Kapsamı Ödeme Tarih Aralığı Belirleyici Kriter 4A SSK Ayın 17’si - 26’sı Tahsis numarası son rakamı 4B Bağkur Ayın 25’i - 28’i Tahsis numarası son rakam grubu

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ NEDEN DEĞİŞİR?

Emekli aylıklarının farklı günlerde yatırılmasının nedeni, ödeme takviminin tahsis numarası son rakamına göre düzenlenmesidir. Böylece emekli maaşları tek bir günde değil, belirli tarih aralıklarında hesaplara aktarılır.

Bu sistem nedeniyle emekli aylığı ödeme günü kişiden kişiye değişebilir. Aynı ay içinde farklı emekliler, tahsis numarası son rakamına göre farklı tarihlerde maaş alabilir.

4A SSK emekli maaşları hangi tarihler arasında yatar?

4A SSK emekli aylıkları ayın 17’si ile 26’sı arasında yatırılır.

4B Bağkur emekli maaşları hangi tarihler arasında ödenir?

4B Bağkur emekli aylıkları ayın 25’i ile 28’i arasında ödenir.

Tahsis numarası son rakamı 9 olan SSK emeklisi maaşını ne zaman alır?

4A SSK kapsamında tahsis numarası son rakamı 9 olanlar emekli aylığını ayın 17’sinde alır.

Tahsis numarası son rakamı 0 olan Bağkur emeklisi maaşını ne zaman alır?

4B Bağkur kapsamında tahsis numarası son rakamı 0 olanlar emekli aylığını ayın 28’inde alır.

Emekli maaşı günü neye göre belirlenir?

Emekli maaşı ödeme günü, bağlı olunan sigorta koluna ve tahsis numarasının son rakamına göre belirlenir.

SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme günleri aynı mı?

Hayır. 4A SSK ve 4B Bağkur emeklileri için ödeme tarihleri farklı takvimlere göre uygulanır.