Emekli aylıkları ve asgari ücret için "ek bütçe" çağrısı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hükümetin tarım politikasının çöktüğünü kaydeden Temelli, çiftçilerle ilgili düzenlemelerin görüşülmesi gerekirken bu hafta TBMM Genel Kurulunda vergiye, "varlık barışına" yönelik hükümleri de içeren kanun teklifinin ele alınacağını söyledi.

Temelli, bu kanun teklifine TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında karşı çıkacaklarını bildirdi.

Enflasyondaki yıl sonu beklentilerinin sürekli revize edildiğini kaydeden Temelli, "Yoksulu, işçiyi en çok etkileyen gıda ile kira enflasyonudur. Bu iki kalem enflasyonda en belirleyici kalemlerdir. Ücretlerin hızla erdiğini, satın alma gücünün de düştüğünü görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Temelli, "Emekli maaşlarında, asgari ücrette, kamu çalışanlarının ücretlerinde düzeltmeye gitmek gerekiyor. Hemen bir ek bütçe hazırlanmalıdır. Meclis kapanmadan yoksullukla mücadele edebilecek ek bütçeye ihtiyaç vardır" çağrısında bulundu.