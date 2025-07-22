Emekli aylıklarına bloke: "Bu karar emeklinin ölüm fermanıdır"

17 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay’ın “İçtihatı Birleştirme Kararı “nın can çekişen emeklilerin ölüm fermanı olduğunu söyleyen CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi.

Özkan, 14 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de içinde en düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’ye tamamlanmasını öngören hükmün de yer aldığı torba kanun yayımlanmasında 3 gün sonra Yargıtay’ın aldığı bu karar düşündürücüdür.

Kanunlarda emekli maaşlarına haciz yasağı varken, Yargıtay’ın bu kararı yasanın arkasından dolanarak emekliler açısından daha ağır bir uygulamaya izin verilmesinin yolu açılacaktır dedi.

Özkan, TÜİK’in gerçek dışı enflasyon sepeti nedeniyle gelirleri sürekli azalan, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda bırakılan emekliler bir yandan bankalar tarafından borç batağına sürüklenirken, kredi tuzağına düşürülürken, emeklilerin hak ettikleri ücret ellerinden alınırken, her yıl karlarına kar katan bankalara haciz imkanının sağlanması kabul edilemez, dedi.

Vatandaşların banka kredileri ve kredi kartlarının yüksek faiz ve borç sarmalında her gün inim inim inlediğini belirten Özkan, 2024 yılında 212.871 kişi bireysel kredilerini ödeyememiştir. Bu sayı 2025 yılının ilk 5 ayında ise 171.123 kişiye çıkmıştır. Kredi kartında da durumun farklı olmadığını görüyoruz. 2024 yılında 180.916 kişi bireysel kredi kartını ödeyememiş, bu sayı 2025 yılının ilk 5 ayında ise 162.617 kişi olmuştur. Hem bireysel kredi ve hem de bireysel kredi kartını ödeyemeyen kişi sayısı ise 2024 yılında 320.569 kişi, 2025 yılının ilk beş ayında ise 273.338 kişi olmuştur.

2025 yılının ilk 6 ayında faize 1 trilyon 111 milyar lira akıtarak dar bir gruba dünyanın en büyük servet transferini yapanların gözünü emeklilerin üç kuruş maaşlarına dikmesi kabul edilemez.

Önergesinde Türkiye’de ki Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin sayısını soran Özkan, bankalara ve diğer finans şirketlerine borçlu olan emekli sayısı kaç kişidir? Maaş haczine muhatap olacak Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı emeklisi sayısı kaç kişidir?, diye sordu.

Banka ve finans şirketlerinin emekli maaşlarına haciz uygulaması yaptıkları işlemlerin maddi tutarları ne kadardır? Bu paraların ne kadarı bankalar tarafından sigorta şirketlerinden tahsil edilmiştir? Tahsil edilemeyen alacakların ne kadarı, hangi oranlarla tahsil edilmesi amacıyla sigorta şirketlerine devredilmiştir? diye sordu.

Özkan, Emeklilerin maddi zorluklar ve geçim sıkıntıları nedeniyle sık sık banka kredisi kullandıkları veya borçlandıkları bilinirken bankaların mobil uygumalar ile sundukları hızlı kredi çekme yöntemiyle emeklilerin hızla ve sık sık borç batağına çekilmesinin suçunun emeklilere ödettirilmesinin nedeni nedir?, Neden buna izin veriliyor diye sordu.

Özkan, emeklilerin raporlu ilaçları için verdikleri katkı payını bile ödemekte zorlanırken bu düzenleme ile yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanların açlık ve sefalete sürüklenmesine göz yummak olduğunu tüm kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum, diyerek emeklilerine sahip çıkmayan bu iktidarın bu borç batağının esas sorumlusu olduğunu dile getirdi.