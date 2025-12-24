Emekli aylıklarında hesaplama yöntemi değişiyor

Emekli aylıklarının hesaplanmasında temel kriterlerden biri olan güncelleme katsayısı, emeklilik planı yapan vatandaşlar için belirleyici olmaya devam ediyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bu yıl emekli olmayı düşünenler için kritik tarihleri ve beklentileri değerlendirdi.

Emekli aylıkları hesaplanırken her yıl yeniden belirlenen "güncelleme katsayısı", enflasyon verileri ve büyüme oranları doğrultusunda şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl emeklilik müracaat tarihine göre aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 30’luk farkın ardından, bu yılki durumun nasıl seyredeceği merak konusu oldu.

"YÜZDE 30'LUK BİR FARK BEKLEMİYORUZ"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, geçen yılki büyük farkın aksine bu yıl daha stabil bir tablo beklendiğini ifade etti.

Zengin, "Geçen yıl emeklilik müracaat tarihine göre emeklilik aylıklarında yüzde 30'luk bir fark oluşmuştu. Bu yıl böyle bir fark beklemiyoruz" dedi.

Güncelleme katsayısının yıllık TÜFE ile büyüme oranının yüzde 30'unun toplamından oluştuğunu hatırlatan Zengin, mevcut rakamların büyük oranda netleştiğini belirtti.

Güncelleme katsayısını belirleyen temel verilerden biri olan enflasyon oranlarına dikkat çeken Zengin, şu bilgileri paylaştı;

Bu yıl 11 aylık enflasyon oranı şu anda belli ve yüzde 29,74 olarak gerçekleşti. Görünürdeki ihtimaller çerçevesinde, prim ödeme dönemlerine göre değişmekle birlikte, bu yıl emekli olanların 2026'ya kıyasla yüzde 2 ile 3 arasında daha fazla emekli aylığı alacağını öngörüyoruz.

14 OCAK'A KADAR SÜRELERİ VAR

Hangi çalışan grubunun hangi tarihe kadar dilekçe vermesi gerektiğine dair detayları paylaşan Tarkan Zengin, 2025 yılı emeklisi sayılabilmek için şu tarihlerin altını çizdi:

Kamu İşçileri (Maaşını ayın 15'inde alanlar); 14 Ocak 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 2025 yılı emeklisi sayılacaklar. 15 Ocak ve sonrasında verilen dilekçeler 2026 yılı kapsamında değerlendirilecek.

Özel Sektör Çalışanları ve Maaşını ayın 1'inde alan kamu işçileri; bu gruptaki çalışanların 2025 yılı avantajlarından yararlanabilmeleri için en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.

Zengin, emeklilik planı yapanların bu tarihleri göz önünde bulundurarak karar vermelerinin, maaş hesaplamalarındaki küçük de olsa avantajları korumak adına önemli olduğunu vurguladı.