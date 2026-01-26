Emekli aylıklarında zam farkı ne zaman yatacak?

Türkiye’de zorlu yaşam koşullarında yetersiz maaşlarıyla geçinmeye çalışan emekliler, en düşük emekliği aylığına yapılan düşük zamla oluşan farkın hesaplarına hangi gün yatacağını merak ediyor.

Geçen hafta Meclis’ten AKP-MHP oylarıyla geçen düzenlemeyle taban aylık 16 bin 881 TL’den anca 20 bin TL seviyesine çıkarılmış, bu yetersiz zam CHP ve muhalefetin tepkisini çekmişti. Kararla birlikte, en düşük emekli aylığı alan 4 milyon 917 bin yurttaşın 3 bin 119 TL’lik alacağı oluştu.

Zam farkının hesaplara ne zaman yatacağıyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bugün (26 Ocak) ve yarına (27 Ocak) işaret etti. Yılmaz şöyle konuştu:

“İlgili teklif 7573 kanun numarası ile Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek 23.01.2026 tarihinde kabul edilerek sayın Cumhurbaşkanına imzaya gönderilmiştir. İmza ertesi Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir. Büyük ihtimalle bu ayın 26’sı veya 27’si gibi imzadan çıkıp Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyorum. Bu hafta içerisinde yasal prosedürün nihayete ereceğini tahmin ediyorum. Ben zam farklarının bu hafta yani 26-30 Ocak tarihleri arasında ödenebileceğini değerlendiriyorum. Eğer ödemeler bu haftaya yetişmezse önümüzdeki ayın başında değil de şubat ayı maaş takviminde toplu olarak ödenebileceğini değerlendiriyorum. Ancak bu ihtimali düşük buluyorum. Bu hafta içerisinde ben fark ödemelerinin yapılmasını bekliyorum.”