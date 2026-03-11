EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2026 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi 2026 ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeler açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında maaş alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini ve tutarının ne kadar olduğunu araştırıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacağı duyuruldu. Buna göre emeklilerin hem aylıkları hem de bayram ikramiyeleri belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR?

2026 yılı için açıklanan bilgilere göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine bayram ikramiyesi bayram başına 4.000 TL olarak ödenecek.

Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi almaya devam edecek. Bu kapsamda hak sahipleri yıl içinde toplamda iki farklı ödeme alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada emeklilerin bayram ikramiyesi ve Mart ayı emekli maaşı ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.”

2026 EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

4A SSK Emeklileri

SSK kapsamında maaş alan emekliler için ödemeler normal maaş ödeme günlerine göre üç aşamada yapılacak:

17, 18, 19 ve 20 Mart olanların ödemeleri: 14 Mart 2026

21, 22 ve 23 Mart olanların ödemeleri: 15 Mart 2026

24, 25 ve 26 Mart olanların ödemeleri: 16 Mart 2026

4B Bağ-Kur Emeklileri

Bağ-Kur kapsamında maaş alan emekliler için ödeme takvimi şu şekilde planlandı:

Normal ödeme günü 25 ve 26 Mart olanlar: 17 Mart 2026

Normal ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar: 18 Mart 2026

4C Emekli Sandığı Emeklileri

Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 19 Mart 2026 tarihinde tek seferde hesaplara yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyeleri aşağıdaki hak sahiplerine ödenmektedir:

SGK’dan emekli aylığı alanlar

Yaşlılık aylığı alanlar

Malullük aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Ölüm aylığı alan hak sahipleri

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve hak sahipleri

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara ödenecek bayram ikramiyeleri hak sahiplerinin hisse oranına göre hesaplanmaktadır.

Eşten maaş alanlar: %75

Emekli olup eşten maaş alanlar: %50

Yetimler: %25

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL DEĞİŞTİ?

Bayram ikramiyesi uygulaması yıllar içinde kademeli olarak artırıldı:

Yıl İkramiye Tutarı 2018 - 2020 1.000 TL 2021 1.100 TL 2023 2.000 TL 2024 3.000 TL 2025 - Günümüz 4.000 TL

2026 yılı Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli için bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak belirlenirken, ödemeler 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.