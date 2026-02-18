Emekli bayram ikramiyesinde 3 senaryo: Masadaki tutarlar belli oldu

Bayram ikramiyesine ilişkin beklenti sürerken, emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca yurttaşın gözü açıklanacak tutara çevrildi.

Kulislerde 5 bin, 5 bin 500 ve 6 bin TL olmak üzere üç farklı rakam konuşuluyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alırken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL oldu.

Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur artış oranına eşitlenerek artırıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, zamlı maaşların ödenmeye başlanmasıyla birlikte gözler bu kez hükümetin bayram ikramiyesi için atacağı adıma çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde üç farklı rakamın öne çıktığı konuşuluyor.

• İkramiyenin 5 bin TL olması halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak.

• Tutarın 5 bin 500 TL’ye çıkarılması durumunda iki bayram için toplam ödeme 11 bin TL’ye yükselecek.

• En güçlü senaryolardan biri olarak dillendirilen 6 bin TL seçeneğinde ise emeklilere iki bayramda toplam 12 bin TL ödeme yapılacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesinden SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri sahipleri, 65 yaş aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ile dul ve yetimler yararlanacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara ödeme, maaş hisseleri oranında yapılacak.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise rapor oranları doğrultusunda ödeme gerçekleştirilecek.

HİSSEYE GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?

Olası tutarlara göre hisse bazlı hesaplamalar da netleşti.

İkramiyenin 5 bin TL olması durumunda yüzde 75 hisseye sahip hak sahipleri 3 bin 750 TL, yüzde 50 hisseye sahip olanlar 2 bin 500 TL, yüzde 25 hisseye sahip olanlar ise 1.250 TL alacak.

Tutarın 5 bin 500 TL’ye çıkması halinde bu rakamlar sırasıyla 4 bin 125 TL, 2 bin 750 TL ve 1.375 TL olacak.

6 bin TL’lik senaryoda ise yüzde 75 hisseye 4 bin 500 TL, yüzde 50 hisseye 3 bin TL, yüzde 25 hisseye ise 1.500 TL ödeme yapılacak.

Böylece dul ve yetimler iki bayramda toplam 7 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında ödeme alabilecek.

NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9-14 Mart arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı (27-30 Mayıs) öncesinde ise ödemelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği ifade ediliyor. Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına tahsis numarasına göre kademeli şekilde yatırılacak.