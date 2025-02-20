“Emekli bayram ikramiyesi”ni görüşecek EKK toplantısı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

AKP kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024 yılı için 3 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı konusu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da olduğu ilgili bakanların ve ekonomi yönetiminin katıldığı EKK toplantısında görüşülecek.

Giresun’da yarın yapılması planlanan EKK toplantısı hava muhalefeti dolayısıyla uçak seferlerinin azaltılması nedeniyle iptal edildi. Toplantının, Pazartesi veya Salı günü yapılmasının planlandığı, bayram ikramiyelerinin de bu toplantıda müzakere edileceği belirtiliyor.

"ASGARİ ÜCRET TUTARINDA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

AKP kurmaylar, muhalefet milletvekilleri tarafından emekli bayram ikramiyelerinin bir asgari ücret tutarında belirlenmesi taleplerinin mümkün olmadığına işaret ediyor.

Bütçe imkanlarının bu maliyeti kaldıramayacağını söyleyen kurmaylar, bu konuda rakam vermedi. Kurmaylar, “Eğer asgari ücret tutarında olursa hem Ramazan hem Kurban Bayramı'nda ikramiye 22 bin artı 22 lira toplam 44 bin lira olacak. Şu anda 16 milyon 600 emekli bulunuyor. 44 bin liradan toplam maliyet yaklaşık 800 milyar TL. Bütçede böyle bir para yok. Kimse veremez bunu, mümkün değil. Bu işin bir gerçekliği olur. Şu anda verilen 3 bin liranın bile maliyeti her iki bayramda toplam 107 milyar lirayı buluyor” şeklinde konuştu.