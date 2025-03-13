Emekli bayram ikramiyesinin 3 binden 4 bin TL'ye yükseltilmesini içeren teklif komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifin en çok tartışılan maddesi, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesi oldu.

OLİMPİK, PARALİMPİK VE DEAFLİMPİK SPOR DALLARINDA 8 BİN SPORCU YETİŞTİRİLECEK

Teklife göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, her yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek. Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak, her ay harçlık ödenecek.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Oda Genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az 10 gün önceden Genel Kurul tarihine kadar yayımda kalacak şekilde resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunan taşımacılara, acentelik ve taşıma komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası verilecek.

YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN GEÇİŞ ÜCRETLERİ ÖDENMEDEN ÜLKEYİ TERK ETMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Sürücüsünün Türkiye vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ilişkin olarak tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek. Tahsil edilen tutarların yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40'ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe aktarılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı verilmesi" için düzenlemeye gidilecek. Buna göre, uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı DHMİ performans primi olarak belirlenecek.

DOĞUM YARDIMI DÜZENLEMESİ

Halihazırda uygulanmakta olan doğum yardımı sistemi değiştirilerek, doğum yardımı tutarlarının artırılması, ailelerin mali yükünün hafifletilmesi ve doğurganlık oranının yükseltilmesi amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılacak.

Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı ile bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.