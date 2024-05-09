Emekli bin 500 TL’ye muhtaç

Sefalet ücretine mahkûm edilen emeklilerin içinde bulunduğu tablo, bir kez daha ABB verilerine yansıdı. Belediyenin yardım programına başvuran ve 10 bin TL altında maaş alan emekli sayısı 36 bin 592’ye yükseldi.

Mustafa BİLDİRCİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sosyal yardım verileri, AKP iktidarlarında sefalet ücretine mahkum edilen emeklilerin içinde bulunduğu tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. ABB’nin 10 bin TL altında emekli maaşı alan yurttaşları dahil ettiği yardım programından yararlandırılan emekli sayısında çarpıcı artış kaydedildi. Veriler, ekonomik krizin altında ezilen emekli sayısının giderek arttığını ortaya koydu.

ABB’nin “Ekonomik sorun yaşayan emeklilerin yanında olmak” amacıyla Eylül 2023’te başlatılan, “Emeklilere Destek Kampanyası” kapsamına alınan kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı.

ÇARPICI ARTIŞ

2023’ün eylül ayında Ankara’da ikamet eden ve 10 bin TL'nin altında emekli maaşı alan toplam 6 bin 100 emekli ABB’nin destek kampanyasından yararlandırıldı. Kampanyadan yararlanan emekli sayısı aylar itibarıyla katlanarak arttı. Ekim 2023’te emekli desteğinden toplam 10 bin 597 kişinin faydalandığı bildirildi. Kasım ayında emekli desteğinden yararlanan kişi sayısı 15 bin 329’a aralık ayında ise 18 bin 854’e yükseldi. Artış 2024 yılında da sürdü. Buna göre, 2024’ün ilk ayında toplam 22 bin 567 emekli ABB’nin desteğinden faydalanırken Mayıs itibarıyla sayı 35 bini aştı. Sefalet ücretine mahkum edilen ve ABB’nin yardımlarından yararlanan emekli sayısı aylara göre şöyle sıralandı:

• Eylül 2023: 6 bin 100

• Ekim 2023: 10 bin 597

• Kasım 2023: 15 bin 329

• Aralık 2023: 18 bin 854

• Ocak 2024: 22 bin 567

• Nisan 2024: 36 bin 592

NAKDİ VE ET YARDIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kampanyaya yönelik yapılan açıklamada, “Yalnızca 10 bin TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan 36 bin 592 ihtiyaç sahibi emekli için dokuzuncu destek ayında bin 500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.