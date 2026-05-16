Emekli çoban ateşini yaktı

Metin YETİM

AKP iktidarının açlık ve sefalete mahkûm ettiği milyonlarca emekli, her geçen gün daha gür sesle geçim talebini haykırıyor. 5,5 milyonu 20 bin liralık sefalet aylığı düzeyinde eşitlenen 16 milyonu aşkın emekli, yurdun dört yanında geçim mücadelesi veriyor.

İktidarın her fırsatta "Bütçeye yük" dediği, 70’inde inşaatta çalışırken ölmeye itilen, 65’inde huzur evi sırasından kovulan emekli; haklarını mücadeleyle almakta kararlı. Tüm Emeklilerin Sendikası’nın, neredeyse her ay yaptığı büyük mitinglerin bir nedeni var: Emekliler kendilerini "ölümü beklemeye" mahkûm edenlerden birleşerek hesap sormak istiyor. Tüm yurtta 125 şube ve 35 bin üyesiyle Tüm Emeklilerin Sendikası sokaktan vazgeçmiyor. Son olarak 57 noktada eylem vardı.

Yıllar süren emekçiliğin ardından onurlu bir dinlenme dönemi olması gereken emeklilik, tek adam rejiminde "Ölene dek çalış, çalışırken öl" düzenine dönüştü. Emeklilerin ülkenin dört bir yanında aynı anda yükselen sesi hem geçim hem de yaşam krizini haykırıyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın örgütleyiciliğinde yurt genelinde 57 ayrı noktada sokağa çıkan emekliler, "Emekliyi yoksulluğa mahkûm eden bu kara düzeni değiştireceğiz" diyerek meydanları doldurdu, "İnsanca yaşam istiyoruz" diyerek iktidara tepkilerini gösterdi. ‘‘Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız’’ sloganları ile yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştiren emekliler "görmezden gelen kara düzene karşı" eylemdeydi.

Rize’den Tekirdağ’a, Antep’ten Amasya’ya, İstanbul’dan Ankara’ya yurdun her köşesinde Tüm Emeklilerin Sendikası adına yapılan ortak basın açıklamasında ‘‘Hiç kimse unutmasın! Emekliler bu ülkenin yükü değil onurudur. Ve o onur teslim olmayacaktır‘’ dendi. Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin dört bir yanında emeklilerin sesi olmak, yaşadığımız yoksulluğu görünür kılmak ve insanca yaşam taleplerimizi haykırmak için alanlardayız. Meydanlarda yükselen ses; açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve halk düşmanı politikalara karşı ortak bir itirazın sesi olmuştur. Emekliler olarak bir kez daha göstermiş bulunuyoruz ki; bu ülkenin gerçek sahipleri, yıllarca üreten, çalışan ve alın teri döken milyonlardır. Bugün milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Emekli aylıkları eridikçe erimiş, temel yaşam giderleri karşılanamaz hale gelmiştir. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım ve gıda fiyatları karşısında emekliler nefes alamaz durumdadır."

∗∗∗

TALEPLER KARŞILANANA KADAR DURMAK, DİNLENMEK YOK

Yurdun 57 noktasında meydanları dolduran emekliler hep bir ağızdan taleplerini haykırdı. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan sefalet ücretlerine mahkûm edilen, iktidarın devamlı değiştirdiği sosyal güvenlik sistemi ile hakları gasp edilen emekliler, acil düzenleme talep ediyor. "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Çünkü bu ülkenin bütün değerlerini bizler ürettik. Fabrikalarda, tarlalarda, okullarda, hastanelerde, atölyelerde, kamu kurumlarında yıllarımızı verdik. Bugün bize reva görülen sefalet düzenini kabul etmiyoruz. Emeklilerin yaşam hakkını savunmaya, alanlarda ve meydanlarda mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz’’ diyen emekliler, şunları istiyor:

• İktidar değişmeli.

• Her emekliye acilen 20 bin liralık seyyanen zam yapılmalı.

• Bayram ikramiyeleri en az asgari ücret kadar olmalı.

• Sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlanmalı, emekli aylığındaki sağlık katkı payı kaldırılmalı.

• Emeklilerin örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılmalı.

• Emekli aylıklarının insani yaşam standartlarına yükseltilmeli.

• Emekli aylık bağlama oranının yükseltilmeli.

• Refah payı emekli aylıklarına eklenmeli.

• En düşük emekli aylığı, yeni işe başlayan en düşük kamu emekçisi maaşına eşitlenmeli.

• Emeklilerin barınma, ulaşım, enerji ve temel ihtiyaçlarına yönelik kamusal destek sağlanmalıdır.

∗∗∗

GEÇİNEMEYENLER MEYDANLARI BIRAKMAZ

AKP iktidarı boyunca hakları bilinçli politikalarla geriletilen, en temel örgütlenme hakları dahi tanınmayan milyonlar, sokağı her zamankinden daha fazla sahipleniyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emeklileri bir araya getiren ve örgütlenerek sokak eylemlerine iten en büyük sebebin geçim sıkıntısı olduğunu söyledi.

Ergen, emeklilerin gıdaya dahi erişemediğinin altını çizerek "Öyle ki, emeklilerin 5’te dördü açlık sınırının altında aylık alıyor. Hal böyle olunca da bıçak kemiğe dayandı ve emekliler sorunlarını gündeme taşımak zorundalar. Bu koşullar nedeniyle bir çoban ateşi yandığı zaman da ona sıkı sıkı sarılıyorlar’’ dedi. Yaptıkları görüşmelerle emeklilerin kısa ve uzun vadede çözülmesi gereken ana sorunlarını topladıklarını aktaran Ergen, ‘‘Sorunlardan biri bayram ikramiyeleri. Diğer sorun enflasyon karşısında koruyacak seyyanen zam ve bir diğeri de örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması" dedi.

Emeklilerin sendikalarının kapatılmasından ve sendikal hakların engellenmesinden dolayı yaşadıkları baskıyı hatırlatan Ergen, "Kendi taleplerimizi ortaya koyduğumuzda çok ciddi destek buluyoruz. Sendikaya bağlı her yerel kendi dinamiği içerisinde örgütleniyor ve başarıya ulaşıyor. Emekliler örgütlenmenin gerekliliğinin farkında. Tabii ekonomik sıkıntının yanında bir de siyasi baskının olması, hukukun olmaması, yargıya olan güvenin kalmaması neticesiyle, emeklilerin iktidar değişikliği talepleri de var. İnsanların çocuklarının işe giremediği, işsizliğin hat safhaya çıktığı, çocuklarımızın ev gencine dönüştüğü bir ortamda örgütlenmenin bütün koşulları vardır. Dolayısıyla hem ekonomik hem siyasi çıkmaz içerisindeki emeklilerin örgütlenmekten başka çareleri de kalmamıştır. Bunun bilincine vardıkça örgütlülüğümüz genişliyor’’ dedi.