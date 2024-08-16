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Emekli edilmesi beklenen Arif Çetin'in konuşması tartışma yarattı

Yaş haddinden emekli edilmesi beklenen ama göreve devam etmek istediği iddia edilen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Erdoğan'ın da katıldığı mezuniyet töreninde, Erdoğan'ın mitinglerde sık sık söylediği “Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" sözünü söyledi, AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" kavramını kullandı. Çetin'in konuşması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Güncel
  • 16.08.2024 00:04
  • Giriş: 16.08.2024 00:04
  • Güncelleme: 16.08.2024 00:16
Emekli edilmesi beklenen Arif Çetin'in konuşması tartışma yarattı

Yaş haddinden emekli edilmesi beklenen ama göreve devam etmek istediği iddia edilen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı mezuniyet töreninde tartışma yaratan bir konuşmaya imza attı.

Konuşmasında, Erdoğan'ın mitinglerde sık sık söylediği “Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" sözünü söyleyen Çetin, ayrıca AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" kavramını kullandı.

Çetin, “Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı devletlerinizin buyurdukları gibi; Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Başkomutanım, Türkiye Yüzyılı’nda biz de aziz şehitlerimizin yolunda bayrağa sarılmaya hazırız” diye konuştu.

Çetin'in bu konuşması sosyal medyada tartışma yarattı.

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