Emekli emekçi el ele mücadele sürüyor

Emek Servisi

Migros Depo işçilerinin eylemleri birçok ilde devam ederken hakları için meydanları terk etmeyen emekliler de işçilerle dayanışma eylemlerini dürdürüyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesi, Foça Migros önünde gerçekleştirdiği eylemde, “Migros depo işçilerinin yanındayız. Boykota devam” dedi. İzmir Foça’da bulunan Migros market önünde dün bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, “Türkiye’nin dört bir yanında düşük ücretlere ve ağır iş şartlarına karşı direnen Migros Depo işçilerinin yanındayız.

Hakları için direnen Migros depo işçilerinin yanındayız. Direnen işçiler kazanacak, dayanışma kazanacak” dedi. Trabzonlu ŞOK depo işçileri de dün DGD-SEN’de örgütlülüklerinin devam ederek işe iadeleri ve insanca çalışma koşulları talepleriyle eylemlerine devam etti. Depo önünde çadır kuran işçiler haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.