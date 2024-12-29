Emekli geçinmek için evine hapsoluyor

Bilge Su YILDIRIM

Ekonomik krizi en derinden hisseden gruplardan biri olan emekli yurttaşlar, eriyen aylıkları ile ‘hayatta kalabilmek’ için adeta mücadele vermek zorunda. Emeklilerin yaşam koşulları, iktidarın politikaları ile her geçen gün kötüye gidiyor. Emekli yurttaşlar, ucu ucuna geçimlerini sağlayabilmek için hem eve hapsolmak hem de temel ihiyaçlardan dahi kısmak zorunda.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nasır başkanlığında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dr. Öğr. Üyesi Yonca Nilay Baş ve Medipol Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Ortaköy, emeklilerin sosyal ve ekonomik eğilimlerini inceleyen bir araştırma yaptı. Geçtiğimiz ekim ayında yapılan araştırmaya 415’i emekli 1968 kişi katıldı.

‘Türkiye'de Emeklilerin Ekonomik Gücü ve Sosyal Yaşamı: Eğilimler ve Gerçekler’ başlıklı araştırmada emekli kişilerin tüketim tercihleri, bütçe planlamaları ve harcama öncelikleri incelendi. Buna göre araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 70’i genel olarak hayatından, yüzde 99’u ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarından, yüzde 84’ü sağlık sisteminden ve yüzde 98’i demokrasinin işleyişinden memnuniyetsiz. Ayrıca emeklilerin, toplumun geri kalan kesimlerine göre bu başlıklardan daha memnuniyetsiz olduğu saptandı.

‘İNDİRİM AVCILIĞI’ HAT SAFHADA

Araştırma, en çok gıda enflasyonundan etkilenen emeklilerin, içinde bulundukları derin yoksullukla başa çıkabilmek için farklı marketlerin fiyatlarını kıyaslamak, aynı tür ürünün en ucuzunu bulabilmek için çaba harcamak, ürünün indirime girmesini beklemek gibi çeşitli yöntemlere başvurduğunu da ortaya koydu. ‘Geride bıraktığımız birkaç ayda enflasyon sizi en çok hangi başlıklarda zorladı’ sorusuna emeklilerin yaklaşık yüzde 18’i gıda cevabını verdi. Gıdayı yüzde 15 ile ulaşım-akaryakıt, yüzde 14 ile ev dışı yeme içme ve yaklaşık yüzde 9 ile giyim takip etti. En çok harcama yapılan alanlarda ise yüzde 19 ile en üst sırada iletişim faturası yer aldı.

Buna göre emeklilerin,

• yüzde 65’i alışverişten önce farklı marketlerin fiyatlarını karşılaştırıyor

• yüzde 55’i ürünleri almak için indirim bekliyor

• yüzde 57’si alışverişte en ucuzunu bulmak için çaba harcıyor

• yüzde 67’si indirim için market market geziyor

• yüzde 50’si ise tercihlerini indirime göre değiştiriyor

NE DIŞARIDA YEMEK MÜMKÜN NE DE SİNEMA

Emeklilerin giderek derinleşen ekonomik kriz ve günden güne eriyen alım gücü karşısında geliştirdikleri ‘mücadele pratikleri’ bunlarla da sınırlı kalmadı. Araştırma, emeklilerin sosyal yaşantılarındaki eğilimlerinde ciddi değişimler saptadı. Emeklilerin çoğu, geçmiş yıla kıyasla bu yıl en çok ev dışı yeme-içme, tatil ve seyahat ve giyim harcamalarında kesinti yaptı. Buna göre emeklilerin,

• Yüzde 23’ü dışarıda yemek yiyemedi

• Yüzde 57'si yemeğe birkaç ayda bir gidebildi

• Yüzde 90'ı sinema, tiyatro, konser gibi biletli etkinliklere hiç katılamıyor ya da birkaç ayda bir katılabiliyor

• Yüzde 70’i son üç yılda ya hiç tatile gidemedi ya da sıklığını azalttı.

KİŞİSEL BAKIM BİLE ‘LÜKS’

Araştırmaya göre emekliler, kişisel bakıma dahi bütçe ayıramıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 41’i kişisel bakım hizmetlerine hiç bütçe ayıramadığını belirtti, bu da büyük bir kesimin bu tür harcamaları ekonomik zorluklar nedeniyle tamamen bıraktığını gösterdi. Emekliler, gıda ve barınma gibi harcamalardan dolayı kişisel bakım hizmetlerini arka plana atmak zorunda bırakıldı. Araştırma, ekonomik koşulların bu harcamalara ayrılan bütçeyi ciddi şekilde sınırlandırdığını ortaya koydu.

AKTİF YAŞLANMA MÜMKÜN KILINMALI

Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Süphan Nasır, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Nasır, çalışma hayatından ayrıldıkları için iş yaşantısından uzak, daha rahat bir hayat sürmeleri beklenen emeklilerin hayatlarına ilişkin genel memnuniyetsizliğinin, toplumun diğer kesimlerine kıyasla daha fazla olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin nüfusunun gün geçtikçe yaşlandığını belirten Nasır, sosyal koruma sistemlerinin yenide değerlendirilmesinin şart olduğunu belirtti.

Nasır, şunları kaydetti: “2023’te, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10.2’ye çıkarak ilk kez çift haneyi gördü. Emeklilerin ve sağlık hizmetlerinin arttığı bir döneme giriyoruz. Nüfus artış hızı gerileyen ve nüfusu hızla yaşlanan Türkiye’de, bu demografik değişim karşısında hâlihazırda gelir kaynakları ve iş alanında yürütülen politikaların gözden geçirilmesi gerekiyor.

Araştırmamızın sonuçları aynı zamanda emekliler için ‘aktif yaşlanma’ politikaları ve programlarının geliştirilmesinin ve yürürlüğe konmasının gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Bu politikalar ile emeklilerimizin hayat kalitelerini iyileştirmek amacıyla onlara yönelik sağlık ve sosyal hayata katılım konusunda imkânlar sağlanmalı. Emekli ücretleri de emeklilerimizin aktif yaşlanmalarını destekleyecek, onların topluma, sosyal ve kültürel yaşama dâhil olmalarını ve sağlıklı kalmalarını sağlayacak seviyede olmalı. Çünkü elde ettiğimiz sonuçlarda ekonomik zorlukların emeklilerin sosyal hayatını kısıtladığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler’in ana hedeflerinden biri olan aktif yaşlanma politikalarının gereği, emeklilerimizin sosyal ve kültürel aktivitelere daha fazla erişim için teşvik programları uygulanması da gerekir.”