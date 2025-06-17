Emekli Hayvanlar Çiftliği, terk edilen canlara yuva oldu

Bursa'da terk edilen kedi ve köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından çevresi tel örgülerle kaplı olan 'Emekli Hayvan Çiftliği'nde sahiplenilmeyi bekliyor. Hafta sonları çiftliğe gelen aileler, burada günübirlik olarak sahiplendikleri kedi ve köpekleri, özel mamalarıyla besleyip gezdiriyor.

BİNE YAKIN CANLIYA BAKILIYOR

Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 2019 yılında, HEPAD tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve 'Emekli Hayvanlar Çiftliği' adı verilen barınakta sokağa terk edilen bine yakın kedi ve köpeğe bakılıyor. Tüm ihtiyaçları HEPAD tarafından karşılanan can dostları, kendilerini sahiplenecek kişileri bekliyor. Hafta sonları çiftliğe gelen aileler, burada günübirlik olarak sahiplendikleri kedi ve köpekleri, özel mamalarıyla besleyip gezdiriyor. 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde sokağa terk edilen hayvanları günübirlik sahiplenenler hem can dostlarını seviyor hem de stres atıyor.

AJDA PEKKAN HEPAD'I ZİYARET ETTİ

Sanatçı Ajda Pekkan, Bursa’da Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından kurulan 'Emekli Hayvan Çiftliği'ni ziyaret etti. Hayvanları sevip vakit geçiren Pekkan, patileri olmayan Terrier cinsi köpeğin sahiplenilmesi için de çağrıda bulundu.

Ajda Pekkan, patileri olmayan 1 yaşındaki Terrier cinsi dişi köpeğe de ‘Lolo’ ismini vererek, hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu. Pekkan, “Uslu, şeker. Aynen bizim gibi hayata tutunmayı başarmış. O yüzden ‘Lolo’ya çok güzel bir yuva arıyoruz. Hatta onu yuvalandırırsak, biz beraber de video çekeceğiz. Söz veriyorum” dedi.

‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni sık sık ziyaret edeceğini söyleyen Pekkan, “Bundan sonra ben buradayım. Gelip, gideceğim inşallah. Hep beraber kaynaşacağız, sorunlarımızı konuşacağız. Neler yapmamız gerekiyorsa, onları yapacağız. Elimizden ne gelirse, geldiği kadar. Hep kalbim sizlerle olacak” diye konuştu.

YUVALANDIRMA YAPILIYOR

Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yurt dışından da gelenler olduğunu söyleyen HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir, “Barınağımızda sokağa terk edilen birçoğu cins olan çok sayıda kedi ve köpek bulunuyor. Hafta sonları buraya gelen aileler günübirlik olarak kedi ve köpekleri aldıkları tasmalarla gezdiriyorlar, yanlarında getirdikleri mamalarla besliyorlar. Yurt dışına yuvalandırmada yapıyoruz” dedi.

HAYVANLAR GEZDİRİLEBİLİYOR

Ziyaretçilerden Çiğdem Akyol, Hollanda'da yaşadığını belirterek, “Burasını sürekli olarak sosyal medyada görüyordum. Gerçekten çok merak etmiştim. Bursa'daki akrabalarımı ziyarete geldim. Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni gelip, gezmek istedim. Burada hayvanları kendimiz gezdirebiliyoruz. Bunun yanı sıra burada çalan müzikler gerçekten ruhumuzu rahatlatıyor. Bir günümü terk edilen hayvanlara geçirdim. Çok mutlu oldum “ diye konuştu.