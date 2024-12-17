Emekli hekimler yeni yıla yoksul giriyor: Doktora emeklilik de hayal!

HABER MERKEZİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2024 verilerine göre yaklaşık 18 milyon emeklinin 1 milyon 943 bin 579’u sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu yıl açıkladığı "İstatistiklerle Yaşlılar" araştırmasına göre 2021 yılında yüzde 11,4 olan yaşlı nüfusun yoksulluk oranı, 2023 yılında yüzde 21,7’ye çıktı. Geçinmek zorunda kalan emekli nüfusun büyük bölümü düşük emekli aylıklarından ötürü çalışmak zorundadır. Bu kesimlerden birisi de emekli hekimler.

4 HEKİMDEN 3'Ü ÇALIŞIYOR

Ankara Tabip Odası'nın (ATO) yaptığı bir araştırmaya göre yaklaşık her 4 hekimden 3’ü emekli olduktan sonra geçinebilmek için çalışma hayatında yer alıyor.

Çalışmak zorunda kalan emekli hekimlerin önemli bölümünün özel hastanelerde veya ortak sağlık güvenlik birimlerinde güvencesiz koşullarda istihdam edildiğine dikkat çeken ATO "Bu alanlarda yaşanan en önemli sorun ise düşük ücret ve uzun çalışma süreleridir. Emekli hekimlerin içerisinde bulduğu dezavantajlı konumdan istifade etmek isteyen işverenlerin önemli bir bölümü ücret ve hak pazarlığına imkân tanımıyor. DİSK-AR’ın araştırmasına göre OECD ve ILO verileriyle kıyasladığımızda Türkiye’nin emekli yurttaşlara yönelik hak ve aylık karnesi zayıflarla doludur. Ülkemiz, emeklilik harcamalarına en az kaynak ayıran ülkeler arasındadır" denildi.

Siyasi iktidarın emekli aylıklarının artırılmasına ilişkin 'kaynak yok' iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden ATO "Türkiye’nin emeklilere GSYH’den pay vermeyi tercih etmediği, ILO tarafından yayımlanan rapor aracılığıyla bir kez daha ortadadır" açıklamalarına yer verildi.

ATO önerileri şöyle sıraladı:

• Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan hekimler arasındaki gelir adaletsizliği giderilmeli ve bütün kurumlar için yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalı.

• Emekli hekimlere ödenen ek ödemelerde çalışan- çalışmayan ayrımı gözetilmeden tüm emekli hekimleri kapsayacak düzenlemeler yapılmalı.

• SGK emeklisi hekimlerin çalışması durumunda maaşlarından yapılan yüksek kesintilere son verilmeli.

• 7200 ek gösterge çalışan ve emekli bütün hekimlere yönelik olarak ayrımsız şekilde hayata geçirilmeli.