Emekli için Halk Kart uygulaması ekimde

Haber Merkezi

CHP'li belediyeler geçim sıkıntısı çeken emekliler için sosyal yardımları "Emekli Halk Kart" uygulamasıyla yaygınlaştıracak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerde hizmetleri ortaklaştırmak ve sosyal yardımları yaygınlaştırmak için “Emekli Halk Kart” uygulamasını başlatacaklarını açıklamıştı. ANKA Haber Ajansı "Emekli Halk Kart" çalışmalarıyla ilgili ayrıntılara ulaştı.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nde (SODEM) "Emekli Halk Kart" için birim kuruldu ve çalışmalara başlandı. Hazırlıkların Ekim ayında tamamlanması ve emeklilere kart dağıtımının başlaması planlanıyor. CHP Genel Merkezi ve SODEM'in ortak çalışmasıyla öncelik büyükşehir belediyelerinde olmak üzere uygulamanın kademeli olarak 412 belediyeyi kapsayacağı öğrenildi. Kartla gıda alışverişi yapılabilecek, faturalar ödenebilecek.

CHP'li bazı belediyelerde varolan sosyal yardım kartları kullanılmaya devam edecek, emeklilerin kullanacağı kartların üzerlerine ek olarak "Emekli Halk Kart" logosu eklenecek. Sosyal yardımlarda kart uygulamasına geçmemiş belediyeler içinse yeni kart çıkarılacak ve "Emekli Halk Kart" logosu konulacak.