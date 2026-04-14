Emekli ikramiyeleri açıklandı: Rakamlar belli oldu

Kamu personelinin 30 yıllık hizmet sonrası alacağı emekli ikramiyeleri netleşti.

2026 yılında emekli olacak kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren tabloda, unvanlara göre ödenecek emekli ikramiyeleri yer aldı.

30 yıl hizmet süresi baz alınarak hazırlanan listede, en yüksek ikramiye Genelkurmay Başkanı için 2 milyon 148 bin TL olarak hesaplandı.

Tablonun en çarpıcı detayı ise 4/D Temizlik İşçisi oldu. Bu unvanda, tavan ek gösterge sayesinde bir temizlik görevlisinin emekli ikramiyesi 1 milyon 986 bin TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, birçok vali, genel müdür, kuvvet komutanı ve üst düzey bürokratın alacağı ikramiyeyi geride bıraktı.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Diğer önemli unvanlar ve ikramiye tutarları şöyle:

Kuvvet Komutanları: 2 milyon 123 bin TL

Müsteşar: 1 milyon 956 bin TL

Vali ve Genel Müdür: 1 milyon 827 bin TL

1. Sınıf Hakim ve Profesör: 1 milyon 827 bin TL

Uzman Tabip, Pratisyen Hekim ve Diş Hekimi: 1 milyon 513 bin TL

Öğretmen, Hemşire ve Sağlık Personeli: 1 milyon 488 bin TL

İmam, Memur ve İtfaiye Eri: 1 milyon 277 bin - 1 milyon 488 bin TL arası

Bu rakamlar, 2026 yılı enflasyon ve katsayı artışlarına göre değişebilecek.