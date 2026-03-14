Emekli ikramiyeleri yatmaya başladı

AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde olarak duyurduğu emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla yatmaya başladı.

SSK (4A) bünyesinde gelir, aylık ve ikramiye alan emekliler için ödeme maratonu bugün başladı.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Sosyal güvenlik sistemindeki yoğunluğu önlemek adına yapılan planlamaya göre, aylık ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20’sine rastlayan emeklilerin hem maaşları hem de ikramiyeleri bugünden itibaren banka hesaplarına yansıtılacak.

Ödeme dönemi 21 ile 23 Mart tarihleri arasında olan hak sahipleri ödemelerini 15 Mart tarihinde alabilecekler. Maaş günü ayın 24, 25 ve 26’sı olan milyonlarca kişiye ise ödemeleri 16 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

Bağ-Kur (4B) statüsünde yer alan emeklilerin gelir, aylık ve bayram ikramiyeleri ise şu sırayla yatırılacak:

Normal ödeme günü ayın 25 ve 26’sı olanlara 17 Mart,

Ödeme günü 27 ve 28 olanlara ise 18 Mart tarihinde ödemeleri teslim edilecek.

Emekli Sandığı (4C) üzerinden aylık alan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise farklı günlere yayılmadan, tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına aktarılmış olacak.