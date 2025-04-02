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Emekli ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemeleri yarın başlayacak

SGK, emekli ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Güncel
  • 02.04.2025 11:11
  • Giriş: 02.04.2025 11:11
  • Güncelleme: 02.04.2025 11:16
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemeleri yarın başlayacak

Emeklilere Ramazan Bayramı için verilen 4 bin liralık ikramiyenin bin liralık farkının ödemeleri yarın başlayacak.

SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" denildi.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkartılmıştı.

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