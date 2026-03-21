Emekli ikramiyesi iki kilo baklavaya ediyor

Ekonomi Servisi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, baklava fiyatlarındaki artış üzerinden Türkiye’deki hayat pahalılığına dikkat çekti.

Son 5 yılda fıstıklı baklavanın kilogram fiyatının yaklaşık 10 kat arttığını belirten Genç, artışın özellikle emekliler açısından ciddi bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

Genç, 2021 yılında yaklaşık 183 TL olan fıstıklı baklavanın kilogram fiyatının bugün birinci kalite ürünlerde 1800–2 bin TL bandına ulaştığını belirtti.

Fiyat artışlarının gelir artışlarını geride bıraktığını söyleyen Genç, emeklilerin alım gücündeki düşüşe işaret etti.

% 900’ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

Baklava fiyatlarının son 5 yılda yüzde 900’ün üzerinde arttığını dile getiren Genç, bu artışın vatandaşın günlük hayatında hissettiği gerçek enflasyonu ortaya koyduğunu söyledi.

Genç, emekli bayram ikramiyesinin ancak 2 kilo baklavaya yettiğini belirterek, “Bayramın simgesi olan baklava artık dar gelirli için gelenek değil, lüks haline geldi” dedi.

Baklava fiyatları üzerinden ortaya çıkan tablonun Türkiye’deki ekonomik durumu yansıttığını ifade eden Genç, vatandaşların bayram alışverişinde artık “ne alabilirim” değil, “ne kadarını alabilirim” sorusunu sorduğunu kaydetti.