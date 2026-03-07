Emekli ikramiyesi iktidara yük oldu

Ebru ÇELİK

2018 yılından bu yana emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, bu her iki bayramda da zamsız kaldı. 17 milyon emeklinin 4 bin lira olarak aldığı bayram ikramiyesine AKP rejimi tarafından artış yapılmamasına “Bütçeye yük getirecekti” denilerek karar verildi. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, ‘bütçe disiplini’ ve ‘Orta Vadeli Program’ı gerekçe gösterdi. Emekliler ise aylıklarının sefalet düzeyinde kaldığını, iktidarın ikramiyeyle telafi edeceği yerde “bütçe” bahanelerine tepki yağdırdı.

ARTIŞ MEMNUN ETMEYECEKTİ

AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre kamuoyu beklentisi dikkate alınarak, emekli ikramiyesinin yüzde 25 artışla dört bin liradan beş bin liraya çıkarılması seçeneği masaya yatırılmıştı. Ancak AKP kurmaylarının BBC’ye anlatımına göre yapılan etki analizlerinde, 17 milyonu bulan emeklilerin ikramiyesindeki bin liralık artışın maliyeti iki bayram için 44 milyar lira olarak hesaplandı.

BBC’ye konuşan üst düzey bir AKP yöneticisi, ikramiyeye zamdan neden vazgeçildiğini "Bin liralık artış vatandaşı memnun etmeyecekti, buna karşılık bütçeye ilave yük getirecekti. Vatandaşta karşılığı olmayacak bir artış için bütçeye ilave yük getirmek yanlış olurdu" sözleriyle aktardı.

ŞEKER ALACAK PARAM YOK

Emekliler ise bu sözleri “Sermayeye aktaracak bütçe bulunuyorken emekliye ödenecek bin lira yük olarak görülüyor. Biz bu ülkeye emek verirken hiç yük olduğumuzu bilmiyorduk” sözleriyle eleştirdi. Emekliler Meclisi’nden Zerrin Aldemir, ikramiyeye artış yapılmamasının emekliye yapılan bir gasp olduğunu, AKP rejiminin ‘kaynak yok’ diyerek 17 milyon emekliyi yok saydığını söyledi.

“Biz çocuklarımızı bize baksınlar diye değil, kendi hayatlarını kursunlar, ülkelerine, kendilerine fayda sağlasınlar diye büyüttük. Geldiğimiz noktada aldığım 20 bin liralık aylığım 22 bin liralık kirama yetmiyor. Geçimimi çocuklarım sağlıyor.”

Her iki bayramda da toplam 8 bin lira ikramiye ödenmesine tepki gösteren Aldemir, “Çocuklarımı bayram yemeğine çağırmaya utanıyorum. Sofraya ne koyacağımı bilmiyorum. Bırakalım torunlarıma harçlık vermeyi, önceden çikolatalar alırdık gelen çocuklara vermek için. Şu an şeker alacak paraya erişemiyorum. Torunlarımızın karşısında artık eziliyorum” dedi.

Aldemir, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Yıllarca bu ülkenin üretimini sırtlayan, vergisini ödeyen, alın teri döken emekliler bugün sefalet ücretine mahkûm edilmek isteniyor. Enflasyon her gün büyürken, hayat pahalılığı insanları boğarken ikramiyeyi yerinde saydırmak emekliyi görmezden gelmek, emeği yok saymaktır. Bu ülkenin kaynakları yandaş ihalelere, saraylara, savaşa ve lükse bulunurken, emekliye gelince ‘kaynak yok’ denmesi kabul edilemez. Biz fazlasını değil hakkımız olanı istiyoruz. İkramiye derhal günün ekonomik koşullarına göre artırılmalı, emeklilerin onurlu yaşayacağı bir düzeye çıkarılmalıdır. Emekliyi yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz!”

BÜTÇE DEĞİL TERCİH

Tüm Emeklilerin Sendikası’ndan Metin Tekiz ise AKP tarafından yapılan açıklamaları “Emeklilerle alenen alay ediyorlar” diyerek eleştirdi. “Milyonlarca emekliyi açlık sınırının altında maaşlara mahkûm edenler şimdi de emekliler adına konuşmaya kalkıyor. Emeklilere gelince kaynak yok diyenler, faiz ödemelerine ve sermayeye aktarılan milyarlarca lirayı görmezden geliyor. Sorun kaynak değil, tercihtir. Emekliler sadaka değil, gasp edilen haklarını istiyor. İnsanca yaşayabilecek bir gelir istiyor. Emekliler artık susmayacak. Bu ülkenin emeklileri, kendilerini yoksulluğa mahkûm eden bu kara düzeni ve kötülüğün iktidarını değiştirecektir” diye konuşan Tekiz, “Bugün emekliler sadece yoksullaştırılmıyor, aynı zamanda onurları da incitiliyor” dedi.

Tekiz, şöyle devam etti: “Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin zenginliğini yaratmış milyonlarca insan bugün torununa küçük bir harçlık bile veremeyecek hale getirildi. Bugün emekliler torunlarının elini boş göndermenin mahcubiyetini yaşıyor. Bunun sorumlusu emekliler değil; yılların emeğini yok sayan, emeklileri yoksulluğa mahkûm eden bu kara düzen ve kötülüğün iktidarıdır.”