Emekli ikramiyesi neden 3000 TL yattı? Bayram ikramiyesi neden eksik? Emekli ikramiyesi farkı ne zaman yatırılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugünden itibaren ödemeye başladı. Emekli ikramiyesi tutarının 4 bin liraya yükseltildiğinin duyurulması sonrası bugün bayram ikramiyesi tutarını hesaplarından çekmek için bankalara müracaat eden hak sahiplerinin hesaplarında 3 bin TL görmesiyle birlikte emekli ikramiyesi neden 3000 TL yattı sorusu gündeme geldi. Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması sebebiyle hak sahiplerinin hesaplarına bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yatırıldı. Peki, Emekli ikramiyesi neden 3000 TL yattı? Bayram ikramiyesi neden eksik? Emekli ikramiyesi farkı ne zaman yatırılacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NEDEN 3000 TL YATTI?

Emeklilere bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlandı. İkramiyenin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik TBMM'de görüşülen teklifin henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapıldı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri SSK kapsamında emekli olanlara 24, 25, 26 Mart, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 28 Mart'ta hesaplarına yatacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bayram ikramiyelerinin 4.000 TL'ye yükseltilmesine yönelik kanun teklifinin TBMM'de henüz kabul edilmedi ve SGK mevcut düzenleme gereği 3.000 TL ödemesi yaptı. Kanun teklifinin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kalan 1.000 TL'lik emekli ikramiyesi fark ödemesi hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.