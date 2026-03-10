Emekli insanca ikramiye istiyor

Emek Servisi

Tüm Emeklilerin Sendikası, AKP rejiminin “Emekliyi memnun etmeyecekti, bütçeye yük” diyerek bayram ikramiyesine artış yapmamasına karşı sokağa çıktı. Ülkenin 50 noktasında meydanları dolduran mekliler, artış yapılmamasını olağan karşılayarak “AKP iktidarı, yine şaşırtmadı. Sıra emeklilere gelince ‘para yok’ diyerek bildik tavırlarını sürdürdü” diyerek tepki gösterdi. 50 nokta da eş zamanlı açıklamalar gerçekleştirildi.

İstanbul’un iki yakasında, Ankara Sakarya Caddesinde, Ege’de, Karadeniz’de, Trakya’da, farklı farklı birçok kentte yapılan açıklamalara yoğun katılım oldu. Tüm Emeklilerin Sendikası, daha önce de birçok kez dillendirdiği “Bayram ikramiyeleri yılda 4 defa asgari ücret tutarında verilmeli” taleplerini tüm kentlerde yineledi.

İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilen ortak açıklamada, basın metnini Metin Tekiz okudu. Tekiz, “AKP iktidarı yine şaşırtmadı. Sıra emeklilere gelince ‘para yok’ diyerek bildik tavrını sürdürdü. Gabar’da petrol çıkacağı müjdelerinden savaş bahanelerine kadar her türlü gerekçeyi üretenler, emeklinin sorununa tek bir çözüm üretemiyor. SGK yönetimi, geçen yıl emekliler için harcamayı planladığı 451 milyar TL’yi kullanmayarak bütçede öngörülen miktarı emekliden esirgedi” dedi.

23 YILDIR AYNI

Tekiz, “Faize, yol, köprü ve şehir hastanelerini işleten şirketlere, sermaye teşviklerine ve vergi aflarına milyarlarca lira kaynak aktarılırken, konu emekli olduğunda ‘bütçe kısıtlı’ bahanesi öne sürülmektedir. 23 yıllık beceriksiz politikaların faturası emekliye kesilemez” diye konuştu.

Tekiz, taleplerini şu şekilde sıraladı: “Bayram ikramiyeleri yılda 4 kez ve asgari ücret düzeyinde ödenmeli, en düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmelidir. Emekli maaşlarındaki reel kayıplar derhal telafi edilmeli, ekonomik büyümeden emeklilere pay verilmeli ve sendikal hakların önündeki engeller kaldırılmalıdır. Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmeyecektir. Bu kara düzeni ve kötülüğün iktidarını demokratik mücadelemizle değiştirecek, hesabını sandıkta soracağız.”