Emekli kimi kime şikayet ediyor?

Emek Servisi

Emeklilerin “insanca yaşam” talepleriyle başlattıkları direniş büyüyor. Tüm Emeklilerin Sendikası, taleplerini ülkenin dört bir yanında dile getirirken İzmir Emekli Meclisi, evi olmadığı için arabaya sığınan ve çıkan yangında 5 Ocak tarihinde yanarak yaşamını yitiren emekli Cemal Ertürk'ün ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Diğer yandan ANKA’nın İstanbul Kağıthane’deki halk pazarında konuştuğu emekli yurttaşlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilere hiçbir zaman kulak tıkamadık" sözlerine karşılık yaşatılan sefaleti anlattı.

EMEKLİNİN UMUT KAPISI KAPANDI

Erdoğan, partisinin grup toplantısında milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesine 20 bin TL seviyesinin makul olduğunu savundu. Emekli maaşı düzenlemesi için yeni bir revize yapılmayacağının sinyalini veren Erdoğan, mevcut teklifin bir an önce yasalaşacağına inandığını belirtti. Erdoğan, emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadıklarını ancak bütçe disiplini ve imkanlar dâhilinde en iyi rakamı belirlediklerini dile getirdi.

BARINMAYI AYRICALIK YAPTILAR

Emekliler Erdoğan’a cevabı sokakta verdi.

İzmir Emekli Meclisi Şirinyer Migros önünde bir arya geldi. Açıklamada “İstanbul Seyrantepe’de, kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarılan 66 yaşındaki emekli Cemal Ertürk, soğuktan korunmak amacıyla bir tamirhanenin önünde park halinde bulunan otomobilin kırık camından içeri girerek barınmaya çalışırken çıkan yangında yaşamını yitirmiştir. Türkiye’de barınma hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır. Kira artışları kontrolsüz biçimde yükselirken, tahliye süreçleri hızlandırılmış; mülkiyet hakları kutsanırken emekçilerin ve emeklilerin yaşam hakkı yok sayılmıştır. Barınma artık bir hak değil, bir ayrıcalık haline getirilmiştir” dendi.

ADAM BİLDİĞİNİ OKUYOR

Kâğıthane’deki halk pazarında ANKA’ya konuşan emekli yurttaşlar da barınmadıklarını, pazardaki ürünlere yalnızca bakarak geçtiklerini aktardı.

Kızlarının verdiği harçlıkla geçindiğini söyleyen tansiyon ve şeker hastası Hatice Demirer, aldığı ürünleri bıraka bıraka pazarda dolandığını, ilaçlarının hepsini de değil yarını ödünç aldığını aktardı. Demirer, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: Tek başıma yaşıyorum. 20 bini kirama mı vereyim, ilaçlarıma mı? Şeker, tansiyon hastayım, böbreklerimde tümör var. Doktorum, ‘karnabahar, pancar, muz, avokado, muz ye’ diyor. Avokadonun tanesi 135 TL. Ben ilacımı vallahi de ödünç aldım. Ne yapayım, çok zor.”

Bir diğer emekli Orhan Güneş, “Emekli mahrum olmuş bunların eline, mahkûm mahkûm yönetiliyoruz. 25 sene prim ödedim bu memlekete. Kimi kime şikâyet edeceksin” derken, Emekli Nihat Aydoğan, “Tayyip bildiğini okuyor. Biz konuşsak da fayda etmiyor, adam bildiğini okuyor. Kendi keyfi bozulmasın, yalnızca bunu düşünüyor. Emekli, işçi ölmüş mü kalmış mı belki seçim zamanı enayileri kandırırım diye düşünüyor” ifadeleriyle Erdoğan’ın açıklamasını boşa düşürüyor.