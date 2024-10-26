Emekli kışı sokakta karşılıyor

Melisa AY

İktidarın her fırsatta "bütçeye yük" olarak tanımladığı emekliler, kışı eylemlerle karşılayacak. Açlık sınırının neredeyse yarısını dahi karşılayamayan sefalet aylıkları ile yaşamaya mahkum edilen emekliler, "Evi ısıtamazsak sokağı yakacağız" diyerek alanlarda ses yükseltecek.

Tüm Emeklilerin Sendikası önümüzdeki hafta yurt genelinde eylem ve açıklamalara başlayacak. 27 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında örgütlü olduğu kentlerde yürüyüşler yapacak olan sendika, 2 Kasım'da Ankara'da büyük basın açıklamalarını gerçekleştirecek. Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeleri Dönem Sözcüsü Mustafa Durna, eylem takvimlerini BirGün'e anlattı.

Durna, iktidarın emeklilerin sorunlarına kulak tıkadığının altını çizerek, "Kış başlıyor, ısınma masrafı artacak. Alım gücümüz zaten eridi. Dul ve yetim aylıklarında durum daha da vahim.Mücadelemiz eriyen alım gücümüze dair sesimizi duyurmayı da hedefliyor. Refah içinde, adil bir yaşam hakkımızı alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Herkes için gelir adaletini sağlamak da temel hedeflerimizden biri. Emeklilerin ev sahibi olma, torunlarına harçlık verebilme hayali bile iktidar tarafından çalındı. Bizi ölüm gibi bir yaşama mecbur bırakan iktidara karşı sesimizi yükselttik" dedi.

EMEKLİ VE EMEKÇİNİN BİRLEŞİK MÜCADELESİ

Emeklilerin mücadelesinin, emekçilerden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Durna, İş Kanunu ve emeklilik sistemi üzerindeki planlamaların risklerine dikkati çekti. Durna, "Emeğe dost olan, emekliden ve emekçiden yana olan her kesimle birleşik bir mücadelenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Emekçilerin ve emeklilerin birbirine sahip çıkacağını biliyoruz. İktidar bizim için, ‘Üretimde yoklar’ diyor, bu bizim adımlarımıza engel olmayacak. Ürettiğimiz emek yaşamaya, bugünkü emekçilere güç vermeye devam ederken, yok sayılmayı kabul etmeyeceğiz. Emeklilik yaşının yükseltilmesi hedefi, bugünün emekçileri, çalışanlar için de risk. İktidarın kıdem tazminatını gasbetme hedefi olduğunu da biliyoruz. Biz bugünün emekçileri için de mücadele ediyoruz. Mücadeleyi birleştirerek alanlarda ses yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sorun ve taleplerde pek çok sendika ve örgütle de ortaklaştıklarının altını çizen Durna, taleplerini şöyle sıraladı:

• Ekonomik krizin emeklilere yüklenmesinden vazgeçilmeli, emekliye öncelikle seyyanen 15 bin lira verilmeli. Alım gücünün yükseleceği biçimde en düşük emekli aylığı, işe ilk kez giren bir memurun maaşına çekilmeli, ısınma ve barınma krizi için emekliye katkı verilmeli.

• Özelleştirmenin yol açtığı sağlık sistemindeki sorunlar için acil çözümler geliştirilmeli, emeklilerin sağlığa erişiminin etkin biçimde düzenlenmeli.

• İntibak yasası bir an önce hayata geçirilmeli, kök maaş problemi çözülmeli ve maaş farkları adil biçimde düzenlenmeli.

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EYLEM TAKVİMİ

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın yürürüş yapacağı kimi kentler ise şöyle:

İstanbul - Kadıköy: 30 Ekim Saat 11.00

Basın Açıklaması - Ankara Sakarya Caddesi: 2 Kasım Saat 11.00