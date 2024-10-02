Emekli maaş farklarında ‘belki iyi haber’ gelir

Ekonomi Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Işıkhan çalışma saatlerinin kısalmasıyla ilgili de soruları cevapladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" dedi. Bakan Vedat Işıkhan, "2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı?" sorusuna "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz" diye cevap verdi.

5510 sayılı Kanun’da yer alan güncelleme katsayısı hesaplama yöntemi nedeniyle 2024 ve 2025’te işçi ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farklılıkları çıkacak. 2024’ün ikinci yarısında emekliliğe başvuranların 2025’in ilk yarısında emekliliğe başvuranlardan yaklaşık yüzde 30 daha fazla aylık alacağı belirtiliyor.