Emekli maaşı 2 çeyrek altına düştü, asgari ücretlinin 4 altını gitti

EKONOMİ SERVİSİ

İktidarın talebi kısıp enflasyonu düşürme bahanesiyle emeklilerin ve asgari ücretlilerin gelirine göz dikmesi ile milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. AKP'nin 22 buçuk yıllık karnesi de emekçilerin ve emeklilerin cebinin nasıl 'boşaldığını' gözler önüne seriyor. Bugün emekli maaşıyla sadece 2 çeyrek altın alınabiliyor. Asgari ücretlinin de 4,1 çeyrek altını adeta buhar oldu.

ASGARİ ÜCRETLİNİN CEBİNDEKİ 4,1 ÇEYREK ALTIN GİTTİ

2003 yılında 226 milyon lira asgari ücret alan bir çalışan, maaşıyla 7,2 adet çeyrek altın alabiliyordu. 2025 yılında ise asgari ücretlinin altın karşısındaki geliri yarıdan fazla düşmüş durumda. Bugün 22 bin 104 lira 67 kuruş alan bir asgari ücretli, maaşıyla sadece 3.1 adet çeyrek altın alabiliyor. Rakamlar, 1 Ocak 2003 - 22 Nisan 2025 tarihleri arasında asgari ücretlinin cebindeKİ 4,1 altınının 'buhar olduğunu' gösteriyor.

EMEKLİ MAAŞIYLA ALTININ SADECE TOZU ALINABİLİYOR

Emekliler içinse durum çok daha kötü. 2003 yılında 332 milyon lira olan en düşük emekli aylığıyla 11.4 adet çeyrek altın alabiliyordu. Nisan 2025 itibarıyla ise 14.469 liralık en düşük emekli aylığıyla 2 çeyrek altın alabiliyor. Böylece emeklilerin cebinden 9,4 çeyrek altın alınmış oldu.

ARA ZAM DA GÜNDEMDE DEĞİL

Türk-İş tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında açlık sınırının 23 bin 615 TL'ye yükselip asgari ücretin üstüne çıkmasına rağmen ekonomi yönetimi tarafından asgari ücretliye ara zammın gündemde olmadığı ifade ediliyor.