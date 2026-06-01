Emekli Maaşı 2026 Haziran Ayı Banka Promosyonları: Emekli Promosyonu Ne Kadar? Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için Haziran 2026 banka promosyon kampanyaları yeniden gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kesmeden devam ederken, emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayanlar ya da mevcut taahhüdünü yenilemek isteyenler için nakit ödeme, ek bonus ve çeşitli avantajlar sunuluyor. Peki, Haziran 2026 itibarıyla emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor? İşte güncel emekli promosyon kampanyaları ve banka banka ödeme tutarları...

2026 HAZİRAN EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ

Bankalar, SGK emeklilerini kendi bünyelerine çekebilmek için promosyon kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Özellikle maaş taşıma işlemi yapan veya üç yıllık maaş alma taahhüdü veren emeklilere yönelik sunulan avantajlar dikkat çekiyor.

Haziran 2026 itibarıyla bazı bankalarda promosyon tutarları ek kampanyalarla birlikte 30 bin TL seviyesinin üzerine çıkmış durumda.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Banka En Yüksek Promosyon Tutarı Türkiye Finans 32.000 TL Şekerbank 27.500 TL DenizBank 27.000 TL Garanti BBVA 25.000 TL QNB 20.000 TL Halkbank 12.000 TL VakıfBank 12.000 TL Ziraat Bankası 12.000 TL

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

DenizBank, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine toplamda 27 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

0 – 9.999 TL maaş alanlara: 17.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 21.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 24.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 27.000 TL

Ek ödüller; kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımına göre veriliyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYONU 2026

QNB tarafından sunulan kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

0 – 9.999 TL: 8.500 TL

10.000 – 14.999 TL: 13.500 TL

15.000 – 19.999 TL: 16.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL

Kampanyadan yararlanmak için maaşın üç yıl boyunca bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Haziran 2026 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında Türkiye Finans dikkat çekiyor.

Banka, promosyon, bonus ve çeşitli ödüllerle birlikte toplam 32 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor.

9.999 TL ve altı maaş: 18.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 23.500 TL

15.000 – 19.999 TL: 27.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 32.000 TL

Ayrıca emekli yakınlarını bankaya davet eden müşteriler için 5 bin TL'ye kadar ek ödül imkanı da bulunuyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Halkbank, üç yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ölüm aylığı alan hak sahipleri de belirli şartlar altında 5 bin TL promosyon alabiliyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Garanti BBVA, emeklilere toplamda 25 bin TL'ye kadar promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra çeşitli ürün ve harcamalara bağlı olarak 10 bin TL'ye kadar ek bonus veriliyor.

Bonus Kart veya Paracard harcamalarına bonus

Avans Hesap kullanımına özel ödül

Yeni sigorta poliçesi alımına ek bonus

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

VakıfBank'ın emekli promosyon kampanyasında maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

10.000 TL altı: 5.000 TL

10.000 – 15.000 TL: 8.000 TL

15.000 – 20.000 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Şekerbank, emeklilere sunduğu kampanyada ek ürün kullanımlarıyla birlikte toplam 27 bin 500 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor.

0 – 9.999 TL: 20.500 TL

10.000 – 14.999 TL: 23.500 TL

15.000 – 19.999 TL: 25.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 27.500 TL

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Ziraat Bankası emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

0 – 9.999 TL: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Banka ayrıca 40 bin TL'ye kadar faizsiz kredi, otomatik fatura talimatı iadeleri, ücretsiz HGS etiketi ve çeşitli bankacılık avantajları sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sadece Nakit Tutarına Bakılmamalı

Bazı bankalar yüksek promosyon açıklarken bunun önemli bir kısmını ek ürün kullanım şartlarına bağlayabiliyor.

Taahhüt Süresi Kontrol Edilmeli

Promosyonların büyük bölümü üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında veriliyor.

Ek Kampanyalar İncelenmeli

Faizsiz kredi, bonus, nakit iade ve kart avantajları toplam getiriyi önemli ölçüde artırabiliyor.

2026 Haziran ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Verilen kampanyalara göre en yüksek promosyon tutarı 32 bin TL ile Türkiye Finans tarafından sunuluyor.

Emekli promosyonu almak için ne yapmak gerekiyor?

Maaşın ilgili bankaya taşınması ve genellikle üç yıl boyunca o bankadan alınacağının taahhüt edilmesi gerekiyor.

Promosyon ödemeleri nakit olarak mı veriliyor?

Evet. Bankalar promosyonların büyük bölümünü nakit ödeme olarak gerçekleştiriyor.

Promosyon almak için maaş taşımak şart mı?

Çoğu kampanyada maaş taşıma veya mevcut taahhüdü yenileme şartı bulunuyor.

Emekli promosyonları değişebilir mi?

Evet. Bankalar kampanya koşullarını ve ödeme tutarlarını güncelleyebiliyor.

Kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası kampanyalarında promosyon tutarı 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ek kampanyalarla promosyon miktarı artıyor mu?

Evet. Otomatik ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ve çeşitli bankacılık ürünleri sayesinde toplam ödeme miktarı artabiliyor.