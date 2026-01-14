Emekli Maaşı 2026 Ocak Ayı Banka Promosyonları: Emekli Promosyonu Ne Kadar? Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü 2026 emekli maaşı banka promosyonları listesine çevrildi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükselmesi ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 12,19’luk zam, bankaların promosyon kampanyalarını da doğrudan etkiledi. Kamu ve özel bankalar, promosyon süresi dolanlar, yeni emekli olanlar ve taahhüdünü yenilemek isteyenler için 2026 Ocak ayına özel tutarlarını güncelledi. Peki, emekli promosyonu 2026 Ocak ayında ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte bankalara göre güncel emekli promosyonları…

2026 OCAK EMEKLİ PROMOSYONLARI NEDEN ARTTI?

TÜİK verilerine göre, yılın ilk yarısında oluşan enflasyon oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşının 20.000 TL’ye çıkarılması sonrasında, bankalar da müşteri portföyünü genişletmek için emekli promosyon tutarlarını yukarı yönlü revize etti.

2026 Ocak ayına girilirken, bazı bankalarda toplam emekli promosyonu 30 bin TL’ye yaklaşan kampanyalar dikkat çekiyor.

2026 OCAK AYI EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

TEB Emekli Promosyonu 2026

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca maaş alma taahhüdü veren emekliler, toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor. Bu tutar, 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyondan oluşuyor.

ING Emekli Promosyonu 2026

SGK emekli maaşını ING’ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon sunuluyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarı 28.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Akbank Emekli Promosyonu 2026

Akbank, 3 yıl maaş alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor. Ek olarak otomatik fatura talimatı, yakın daveti ve kredi kartı harcamalarıyla birlikte toplamda 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor.

Maaş Tutarı Toplam Promosyon 0 – 9.999 TL 6.250 TL 10.000 – 14.999 TL 10.000 TL 15.000 – 19.999 TL 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

Garanti BBVA Emekli Promosyonu 2026

1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, Garanti BBVA emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkânı sunuyor. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanında kart harcaması, avans hesap ve sigorta poliçesi ödülleri bulunuyor.

İş Bankası Emekli Promosyonu 2026

İş Bankası’ndan maaş alan veya maaşını taşıyan SGK emeklileri, iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 1.000 TL MaxiPuan kazanabiliyor. Kampanya 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2026

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

Maaş Tutarı Promosyon 0 – 9.999 TL 5.000 TL 10.000 – 14.999 TL 8.000 TL 15.000 – 19.999 TL 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

Halkbank Emekli Promosyonu 2026

Halkbank’ta emekli promosyonu, maaş tutarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.

VakıfBank Emekli Promosyonu 2026

VakıfBank, 3 yıl için peşin ve nakdi olarak 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu 2026

Yapı Kredi’de, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi bulunuyor. Ek fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarıyla ek ödüller sağlanıyor.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu 2026

QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatı sunuyor. Koşulsuz nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı ve kredi ürünlerine bağlı ek ödemeler yer alıyor.

DenizBank Emekli Promosyonu 2026

DenizBank’ta, standart promosyon ve ek ödüllerle birlikte 27.000 TL’ye varan toplam promosyon imkânı bulunuyor.

2026 Ocak emekli promosyonu ne kadar?

2026 Ocak ayında bankalara göre emekli promosyonları 5.000 TL’den başlayıp 31.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

2026 Ocak itibarıyla en yüksek emekli promosyonu QNB Finansbank tarafından sunulmaktadır.

Emekli promosyonu almak için kaç yıl taahhüt gerekir?

Genellikle tüm bankalarda promosyon için 3 yıl maaş alma taahhüdü istenmektedir.

Promosyon süresi dolan emekli yeniden alabilir mi?

Evet, taahhüt süresi dolan emekliler yeniden promosyon alabilir veya bankasını değiştirebilir.