Emekli maaşı farklarının yatacağı tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 Ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılacak maaş farkı ödemelerinin tarihini açıkladı.

Buna göre, en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilirken, oluşan farklar 4 Şubat 2026 tarihinde ödenecek.

SGK tarafından yapılan açıklamada, düzenleme kapsamında emeklilere yaklaşık 11,4 milyar TL tutarında fark ödemesi yapılacağı belirtildi. Fark ödemeleri, emeklilerin gelir ya da aylık aldıkları banka şubeleri veya PTT üzerinden tahsil edilebilecek.

Yetkililer, uygulamanın 2026 Ocak ayı itibarıyla geçerli olduğunu vurgularken, ödemelerin herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak yapılacağını bildirdi.