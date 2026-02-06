Emekli maaşı hakkında kritik görüş: SGK'den değişiklik yapılması istendi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) emekli maaşlarına ilişkin yapılan iki başvuruda çok kritik kararlar aldı. 31 Aralık 2025 ve 6 Ocak 2026 tarihlerinde duyurulan kararlarda emekli aylıklarında başvuru yılları nedeniyle oluşan farklara dikkat çekildi ve bu durumun düzeltilmesi istendi.

31 Aralık 2025’te duyurulan karara ilişkin başvuru 20 Mayıs 2025’te yapıldı. Başvuruda “2025 yılında emekli olması halinde bağlanacak emekli aylık tutarının 2024 yılı için hesaplanan emekli aylık tutarından düşük olduğu, bu durumun adaletsiz olduğu, çalışmaya devam etmesi nedeniyle cezalandırılmış olduğu” belirtildi.

Diğer karar ilişkin başvuru ise 10 Temmuz 2025’te yapıldı ve başvuruda aynı ifadeler kullanıldı.

İki başvuruyu ayrı ayrı inceleyen KDK başvuranların haklı olduğuna karar verdi.

“ENFLASYON” ETKİSİ

KDK’nin kararlarında şunlar denildi:

“2008 yılı ve sonrasında ülkemizde emekli aylığı hesaplamalarında gerçekleştirilen yasal değişikler sonucunda kullanılmaya başlanan yeni sistem, enflasyon oranında dalgalanma görülen dönemlerde emekli aylıklarının bir önceki yıla önemli ölçüde azalmasına neden olabilmektedir. Enflasyon oranlarının düşüş gösterdiği yıllarda yıl içerisinde emekli aylıklarına ayrıca zam yapılması halinde bu etki daha da artacaktır. Nitekim 2024 yılında ülkemizde böyle bir durum yaşanmış ve bu oranlara göre hesaplandığında; 2024 yılı Aralık ayında tahsis talebinde bulunan bir sigortalının 2025 yılı Ocak ayına ait yaşlılık aylığı ile aynı sigortalının 2025 yılı Ocak ayında tahsis talebinde bulunması halinde alacağı yaşlılık aylığı arasında yüzde 30 fark olduğu tespit edilmiştir.”

“MEVZUAT ÇALIŞMASI BAŞLATILMALI”

“Yıl içerisinde yapılan seyyanen artışlar ve ek zamların sisteme dahil edildiği takdirde hem sistemin hakkaniyetini güçlendireceği hem de kamuoyunda adalet algısını pekiştireceği” pekiştireceği belirtilen kararlarda şunlara dikkat çekildi: “Tahsis talep tarihine göre emekli aylıklarında oluşan fark; doğurduğu etki bakımından hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamaktadır. Bu sebeple, sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesi de gözetilmek suretiyle, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için mevzuat çalışması başlatılması gerektiği değerlendirilmektedir.”

RAPOR HAZIRLAMIŞLARDI

KDK, konu hakkında 16 Aralık 2025’ta bir rapor yayımlamıştı. Raporda SGK’nin konuya ilişkin şu görüşüne yer verilmişti: ““Aylık bağlama sistemlerinde yıllar itibariyle değişiklikler yapılmakla birlikte, sigortalılara, aylık talebinde bulundukları tarihte mevcut prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançları ve yaşları gibi emekliliğe esas parametreleri dikkate alınmak suretiyle yürürlükte bulunan emeklilik sistemi kurallarına göre aylık bağlanmakta olduğu, sigortalının dönemler itibariyle geçen prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazançları ile tahsis talep tarihlerinin bağlanacak aylığı belirlediği, aynı sigortalının 2024 ve 2025 yıllarında tahsis talebinde bulunması halinde oluşacak aylık tutarındaki farklılığın mevzuat hükümlerinin uygulanmasından kaynaklandığı…”

KDK ise her ne kadar uygulamanın hukuka uygun olsa da, emekli olan vatandaşların mağduriyetine yol açtığına dikkat çekti. Kurum, konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’den mevzuatta düzenleme yapmasını istedi.