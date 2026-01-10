Emekli maaşı nasıl eridi: Yıllar içinde ne yaşandı?

TÜİK'in 6 aylık enflasyonu açıklamasının ardından emekli aylıklarına yüzde 12,19 zam yapılacağı kesinleşti. En düşük emekli aylığı ise Meclis'e sunulan teklif yasalaşırsa refah payı ile birlikte 20 bin TL olacak.

Peki, yıllar içinde en düşük emekli aylığındaki değişim ne oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLDU?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un sosyal medya hesabından paylaştığı hesaplamaya göre 2019'dan bugüne hem emekli aylığı eridi hem de en düşük emekli aylığı alanların sayısı arttı.

Buna göre 2019'da 1000 lira olan en düşük emekli aylığını alanların sayısı 1 milyondu. Nisan 2023'te aylık 7 bin 500 TL'ye alanların sayısı ise 2 milyona yükseldi. Ocak 2025'te ise en düşük emekli aylığı 14.469 TL, alanların sayısı 3 milyon 900 bin oldu. Eğer AKP'nin teklifi yasalaşırsa 2026'da en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye, alanların sayısı ise 4 milyon 917 bin TL'ye yükselecek.

Erdursun bu tabloyu "En düşük emekli aylığı alanların sayısı artmaya devam ediyor! Ortalama emekli aylıkları düşüyor" diye yorumladı.

DİĞER EMEKLİLER NASIL ETKİLENDİ?

Erdursun bir diğer paylaşımında ise 2019'dan bu yana emekli aylığı hep en düşük emekli aylığıyla aynı oranda artsaydı kimin ne kadar alacağını hesapladı.

Buna göre aynı oranda artmış olsaydı 2019'da 2 bin TL aylık alan biri şu anda 40 bin TL, 5 bin TL alan biri ise 100 bin TL alacaktı. Ancak şu anda 2019'da 2 bin TL alanın aylığı sadece 22 bin 760 TL'ye, 5 bin TL alanın aylığı ise sadece 56 bin 900 TL'ye yükseldi.