Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Emekli zam farklarının yatacağı tarih açıklandı

Yeni yılın başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru öne çıktı: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? 2026 Ocak zammı sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, zam farklarının hesaplara geçeceği tarihi yakından takip ediyor. Özellikle en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik düzenleme sonrası, gözler SGK ve ilgili bakanlıklardan gelen son dakika açıklamalarına çevrildi.

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

2026 Ocak ayında yapılan düzenleme kapsamında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 oranında artış gerçekleşti. Bunun yanı sıra Meclis’e gönderilen yasa teklifiyle en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılması gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4,9 milyon emekliyi ilgilendiren bu düzenleme ile en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 artışla 20 bin liraya yükseltildi. Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zam farklarının hesaplara yatması için ilgili düzenlemenin yasalaşması gerekiyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra milyonlarca emekli, zam farklarını hesaplarından çekebilecek. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ise tahsis numarasına göre belirlenecek.

Son açıklamaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların zam farklarının yatacağı tarihi duyurdu.

Emekli Sandığı zam farkı ödeme tarihi

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılı ek ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri her ay tahsis numarasına göre yapılıyor. Bu kapsamda ödemeler ayın 17’sinde başlayıp 27’sine kadar devam ediyor.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: Ayın 17’si

Ödemeler: Ayın 27’sine kadar kademeli olarak

En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik teklif yasalaşırsa, zam farklarının bu ay içerisinde ödenmesi bekleniyor. Teklifin yetişmemesi durumunda ise emekli maaşı zam farkları bir sonraki ay hesaplara geçecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI OCAK’TA MI, ŞUBAT’TA MI YATACAK?

Ödeme tarihi, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanma sürecine bağlı olacak. Yasa kısa sürede yürürlüğe girerse ödemeler Ocak ayı içerisinde yapılacak. Aksi durumda emekli zam farkları Şubat ayında hesaplara yatırılacak.

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Zam farkları, ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin ardından tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam farklarını ne zaman alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ayın 17’si ile 27’si arasında yapılacak.

Emekli Sandığı zam farkı ne zaman ödenecek?

Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkları yarın hesaplara yatırılacak.

En düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye çıkarıldı.