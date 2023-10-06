Emekli maaşında iki formül masada

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber artık gözler emekliye zam düzenlemesi için atılacak adımlara çevrilirken, kulislere göre emekliye verilmesi planlanan ek zam kapsamında iki farklı formül masada.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama dönemine başlamasıyla emekli aylık zamlarına ilişkin çalışmalar hız kazandı.

En düşük emekli maaşının bütçe çalışmalarının ardından en geç Kasım ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah’ın haberine göre, emekliye verilmesi planlanan ek zam kapsamında iki farklı formül bulunuyor.

İlk formüle göre yeni ekonomi adımının iyi gitmesi sonucunda ek zam verilecek. Bu noktada en düşük emekli maaşında taban aylıkların 10 bin TL olarak revize edilmesi en güçlü formül olarak dikkat çekiyor.



İkinci formül kapsamında ise seyyanen zam söz konusu. Bu noktada da tüm emeklilerin maaşlarına 2 bin ila 3 bin lira arasında zam verilmesi formülü bulunuyor.