Emekli maaşında zam formülleri

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugünkü kabine toplantısının ardından emekli maaşıyla ilgili açıklama yapacağını duyurmasının ardından yapılması planlanan zamda olası formüller yeniden gündem oldu.

Partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrilirken, maaş zammında olası formüller yeniden gündem oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından maaş zammıyla ilgili alternatif çalışmalar yürütülüyor.

"YÜZDELİK ZAM OLABİLİR"

Çalışmalara göre, kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olabilir.

İlk formüle göre yeni ekonomi adımının iyi gitmesi sonucunda ek zam verilecek. Bu noktada en düşük emekli maaşında taban aylıkların 10 bin TL olarak revize edilmesi en güçlü formül olarak dikkat çekiyor.



İkinci formül kapsamında ise seyyanen zam söz konusu. Bu noktada da tüm emeklilerin maaşlarına 2 bin ila 3 bin lira arasında zam verilmesi formülü bulunuyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, özellikle 2021 yılından sonra hızla artan enflasyon ve buna bağlı olarak emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilmesi suretiyle yapılması nedeniyle emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağ ortadan kalktı. Yüksek kazanç üzerinden prim yatırarak uzun süre çalışan kişi ile asgari ücret üzerinden prim yatırıp asgari prim günüyle emekli olanların aylıkları arasında fark kayboldu.

Erdoğan, kamuoyuna emekliye zamla ilgili açıklamanın ilk kabine toplantısı sonrasında yapılacağını açıkladı. Ancak, Erdoğan’ın konuşmasında “bu yıl sonuna doğru” ifadesini kullanması nedeniyle emekliye refah zammının ocak ayından itibaren uygulanması bekleniyor.