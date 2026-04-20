“Emekli maaşının IŞİD’e gitmesini istemiyoruz”

Konya'da yaşayan işçi emeklisi Mustafa Ç. 70 yaşında 2012 yılında iddiaya göre eşi Zekiye Ç., oğlu Ali Osman Ç., kızı Ayşe Ç., ve 4 torunu ile birlikte Suriye'ye gidip IŞİD’e katıldı.

Habertürk’te yer alan habere göre, yakınlarının uzun süre haber alamadığı Mustafa Ç. ve ailesinin Suriye’de IŞİD kamplarında aldıkları eğitimlerin ardından aktif olarak örgüt içinde faaliyette bulundukları kayıtlara geçti. İddiaya göre 2015 yılında Mustafa Ç. ile oğlu ve torunları girdikleri bir çatışmada öldürüldü, kızı ve eşi ise tutuklandı.

“MAAŞ HER AY ÇEKİLİYOR”

Konya’da kalan yakınlarının iddiasına göre, Türkiye'de çocuğu ve kendilerinden başka yakını olmayan Mustafa Ç.'nin maaşı ölmesine rağmen 11 yıldır her ay düzenli olarak çekiliyor.

Mustafa Ç.’nin kardeşi H.H.Ç. "Abim ailesi ile birlikte DEAŞ’a katıldı. 2015 yılında karısı, cezaevinden arayıp abimle birlikte oğlu ve torunlarının girdikleri bir çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Maaşını kim çekiyor bilmiyoruz. O paranın terör örgütüne gitmesini de istemiyoruz. Yetkililerden konunun araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.