Emekli maaşları için kritik karar: “Enflasyon” vurgusu

Bir yurttaş yaş şartını taşımadığı için 2024 yılında emekli olamadığını ancak daha sonra emekli olursa da 2024’te hak ettiği maaştan daha düşük alacağı gerekçesiyle 9 Şubat 2026’da Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Başvuruda “bu durumun adil olmadığı belirtilerek emekli aylıklarındaki düşüşün engellenmesi” talep edildi.

KDK konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan görüş istedi.

"MEVZUAT" BAHANESİ

Gönderilen cevapta Aylık bağlama sistemlerinde yıllar itibariyle değişiklikler yapıldığı ve emeklilik sistemi kurallarına göre aylık bağlandığını belirtildi. 2024 ve 2025 yıllarında tahsis talebinde bulunması halinde oluşacak aylık tutarındaki farklılığın mevzuat hükümlerinin uygulanmasından kaynaklandığı aktarıldı.

"ENFLASYON" VURGUSU

Yapılan incelemede “2008 yılı ve sonrasında ülkemizde emekli aylığı hesaplamalarında gerçekleştirilen yasal değişikler sonucunda kullanılmaya başlanan yeni sistem, enflasyon oranında dalgalanma görülen dönemlerde emekli aylıklarının bir önceki yıla önemli ölçüde azalmasına neden olabilmektedir” denildi ve emekli aylıklarının enflasyona ezdirildiği itiraf edildi.

DEĞİŞİKLİK TAVSİYESİ

İncelemenin ardından verilen 4 Mart 2026 tarihinde verilen kararda aynı koşul ve şartlara sahip sigortalıların aylıklarında sadece tahsis talep tarihinin değişmesine bağlı olarak oluşan farkın yarattığı mağduriyetin giderilmesine yönelik mevzuat değişikliği çalışması başlatılması hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verildi.