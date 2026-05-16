Emekli maaşları iyileştirilecek mi: Saray’dan açıklama

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’de kalması ve enflasyonun sadece ilk 4 ayda yüzde 15’e yaklaşmasının ardından emeklilerin maaşının iyileştirilip iyileştirilmeyeceği tartışılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendisine sorulan emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin soru önergesine yanıt verdi.

Yılmaz önergeye verdiği yanıtta sorunun görev alanı dışında olduğunu ifade etti.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk konuyu geçen haftalarda Meclis gündemine taşıdı.

Öztürk Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

“Emekli maaşlarının, temel yaşam giderlerini karşılamada yetersiz kaldığı yönündeki yaygın kanaate karşı somut bir çalışmanız var mıdır?

En düşük emekli maaşının belirlenmesinde “insanca yaşam” kriterleri neden esas alınmamaktadır?

Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanların, yaşlılık döneminde geçim sıkıntısı çekmesini Sosyal Devlet anlayışıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz?”

"YETKİ ALANIMDA DEĞİL"

Yılmaz tarafından verilen yanıtta “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır” denildi. Yılmaz önergenin kendisinin görev ve yetki alanına girmediğini, sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sorulması gerektiğini aktardı.