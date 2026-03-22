Emekli maaşlarında düzenleme yapılacak mı: SGK'den açıklama

Yandaş gazeteler geçen aylarda emekli aylıklarında ortaya çıkan adaletsizliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalara başladığını yazdı.

İddialara göre En düşük emekli maaşı alanların sayısının 5 milyona yükselmesi ve yüksek prim ödeyenlerle aradaki makasın kapanmasına yönelik eleştirilerinin ardından sistemde kökten değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) incelediği bir dosyada verdiği cevap kafaları karıştırdı.

İDDİALAR NEYDİ?

Ödediği primi daha fazla olmasına rağmen, primi az olanlarla aynı maaşı alanların sayısı giderek artmaya başlayınca, hükümetin bu konuda yeni formül arayışına girdiği öne sürülmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emeklilik sistemi ve emekli maaşlarına ilişkin bir komisyon kurulduğu iddia edilmişti. Çalışmaların temmuz ayına kadar sonuçlanacağı öne sürülmüştü.

"ÇALIŞMA YOK"

Bu iddialara rağmen bir yurttaşın 2024 yılında yaş şartını taşımadığı için emekli olamayan ve diğer yıllarda daha az düşük maaş alacağı için KDK’ye yaptığı başvuruda SGK’den ve Çalışma Bakanlığı’ndan görüş istendi.

SGK Emekli Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin verilen cevapta ise aylık tutarları arasında farklılığın düzeltilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtildi.