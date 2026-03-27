Emekli maaşlarındaki adaletsizlik AYM'ye taşındı

Tüm Emekliler Derneği (TÜMEMEKDER), emekli maaş artışlarında yaşanan adaletsizliklere karşı yargı yoluna gitti.

Dernek, Genel Başkan Satılmış Çalışkan adına Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

"EMEKLİLER MAĞDUR EDİLİYOR"

Derneğin açıklaması şu şekilde:

"Tüm Emekliler Derneği (TÜMEMEKDER) olarak, emeklilerimiz arasında son dönemde giderek artan maaş adaletsizliğine karşı hukuki mücadelemizi başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsamda, derneğimizin hukuki temsiline yetkili Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan adına Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştır.

Ülkemizde yaklaşık 17 milyon emekli bulunmaktadır. Ancak son dönemde uygulanan maaş artış politikaları, emekliler arasında ciddi bir eşitsizlik ve adaletsizlik yaratmıştır. Özellikle 'kök maaş + taban aylık' uygulaması, yüksek prim ödeyen ve uzun yıllar çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan emeklilerimizi mağdur etmektedir.

"FARKLI VE ADALETSİZ UYGULAMALAR"

"2026 yılı Ocak ayı artış oranlarına bakıldığında; Emekli Sandığı (4C) emeklilerine yüzde 18,60, taban maaş uygulamasından yararlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,47, yüksek prim ödeyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yalnızca yüzde 12,19 oranında artış yapılmıştır.

Bu tablo açıkça göstermektedir ki; aynı sistem içerisinde yer alan emekliler arasında farklı ve adaletsiz uygulamalar söz konusudur. Özellikle yüksek prim ödeyen kesimin daha düşük artış oranına tabi tutulması, Anayasamızda güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.

Aktif çalışma hayatında sigortalılardan taban ile tavan arasında 9 kata varan prim alınırken, emeklilik döneminde bu primlerin karşılığı olan maaş artışlarının adil şekilde yansıtılmaması, sosyal güvenlik sisteminin temel dengelerini bozmaktadır. Bu durum aynı zamanda prim ödeme isteğini azaltmakta ve sistemin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.

"TÜM EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM"

"TÜMEMEKDER olarak talebimiz; Taban emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, oluşacak farkın tüm emeklilere ayrım yapılmaksızın seyyanen yansıtılması, hizmet süresi ve ödenen prim esaslı, adil bir maaş sistemi kurulması, 'eşit prim, eşit hizmet, eşit maaş' ilkesi doğrultusunda kapsamlı bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesidir. Bu doğrultuda, mevcut uygulamaya dayanak oluşturan düzenlemelerin iptali ve başvurumuzun ivedilikle değerlendirilmesini talep ediyoruz."