Emekli memurlara seyyanen zam talebi: İstinaf'tan karar çıktı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi, memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılması talepli davayı reddetti. Daire Başkanı ise düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ayrımcılık yasağına aykırı olduğu görüşüyle dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne taşınması gerektiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli ve Halkın Kurtuluş Partisi MYK Üyesi Adnan Okur, memurlara 2023'ün ikinci yarısında verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasına ilişkin düzenlemenin iptali talebiyle Danıştay'da dava açtı. Başvuruda düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.

Danıştay 12. Dairesi, davayı görev yönünden reddederek dosyanın Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Ankara 9. İdare Mahkemesi ise, söz konusu ilave ödemenin yalnızca görevdeki kamu görevlilerine verileceği ve emekli aylıklarına yansıtılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Emekli memur Adnan Okur'un avukatı Tacettin Çolak, konuyu istinafa taşıdı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin kararını usul ve yasaya uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti.

Ret kararında şunlar kaydedildi:

"Uyuşmazlıkta, İdare Mahkemesince, davacının Anayasa'ya aykırılık iddiası detaylıca değerlendirilerek reddedilmiş olmakla birlikte, anılan değerlendirmelerin devamında yer alan, 'Öte yandan, söz konusu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması halinde ve düzenlemenin iptal edilmesi durumunda, çalışanlar için öngörülen ilave ödemenin (kamuoyunda bilinen adıyla seyyanen zammın) iptal edilmesi sonucu doğacaktır. Böyle bir durumda TBMM'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararında işaret edilen yönde bir kanun çıkarma zorunluluğu kesin olmayıp, yasama organının Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının gerekçesiyle bağlı olmadığı yeniden yapılacak düzenlemeyi takdir ettiği gibi yapma hakkına sahip olduğu söylenebilir. Anayasa Hukuku doktrininde de ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte, söz konusu somut olaydaki gibi yasama organının yaptığı değil de yapmadığı bir düzenlemeden dolayı veya eksik yaptığı iddia edilen bir düzenlemeden dolayı yapılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırılığından bahsedilemeyecektir. Bu sebeple anılan düzenlemenin iptali için somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılması istemi bu gerekçeyle de yerinde görülmemiştir' şeklinde ifadelere yer verilmesinde hukuki isabet bulunmadığından, bu kısmın karardan çıkarılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen karar usul ve yasa hükümleri ile hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun, mahkeme kararından yukarıda belirtilen gerekçenin çıkartılması suretiyle reddine, oy çokluğuyla karar verildi."

"AYM'YE BAŞVURULMALI"

Daire Başkanı, düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ayrımcılık yasağına aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne taşınması gerektiği görüşünü ileri sürerek çoğunluk kararına katılmadı. Daire Başkanı şerhinde şu ifadeleri kullandı: