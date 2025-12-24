Emekli öğretmen, doğadan topladığı ağaç ve ahşap parçalarını eşyaya dönüştürüyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde yaşayan depremzede emekli sınıf öğretmeni Umut Mail Yılmaz (65), doğadan topladığı ağaç ve tahta parçalarını evinin bahçesinde oluşturduğu atölyesinde eşyaya dönüştürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerinin etkilediği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan emekli öğretmen Umut Mail Yılmaz, depremden 2 yıl sonra çocukluk yıllarında ilgi duyduğu ahşap işleriyle uğraşmak amacıyla az hasarlı evinin bahçesine atölye kurdu. 4 çocuk babası Yılmaz, doğadan ve sokaklarda dolaşarak topladığı ağaç dalları ve tahtaları atölyesinde işleyen Yılmaz, ahşap üzerine resim, peçetelik, tahta kaşık, kürsü, sallanan sandalye ve ütü masası araç gereçler yapmaya başladı.

'BU İŞ BENİ YENİDEN HAYATA BAĞLADI'

Yılmaz, depremin ardından zor günler geçirdiğini ve ilgi duyduğu bu iş ile birlikte yeniden hayata bağlandığını söyledi. Doğada ve sokaklarda insanların işe yaramaz diye attıkları odun ve ahşap parçalarını topladığını belirten Yılmaz, “6 Şubat 2023 tarihli depremde etkilenince kendi kabuğuma, iç dünyama çekildim. İçine düştüğüm durumda kendimi kurtarabilmek adına evimin bahçesine bir hobi atölye kurdum. Hobi olarak ormanda, dağda, sokakta atıl durumda ya da işe yaramaz diyerek atılan odun, ağaç dalı ile tahtaları topladım. Topladığım ağaç dallarından kafamda şekillendirdiğim, sehpa, sallanan sandalyeli ütü masası, peçetelik, tahta kaşık gibi eşyalar yapmaya başladım. Aynı zamanda atıl tahtaların üzerine yakma işlemi ile resim çiziyorum. Çalışırken kendimi ortaya çıkacak sanata odaklayınca depremi unutmanın yanında moralim yükseliyor. Atıl durumdaki ağaç dalları ve tahtaları sanata dönüştürmek beni depremden sonra yeniden hayata bağladı diyebilirim” diye konuştu. (DHA)

