Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde emekli öğretmen Refik Güner (81), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Erdek ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın zemin katında yaşayan emekli öğretmen Refik Güner'den bir süre haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, Güner'i yerde hareketsiz buldu. Kontrolde Refik Güner'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Güner’in cansız bedeni, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

