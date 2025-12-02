Emekli öğretmen kaza sonrası dövülerek öldürülmüştü: Saldırgan suç makinesi çıktı

Giresun’da emekli öğretmen Abdullah Coşkun, 16 Kasım’da trafikte tartıştığı İlhan İhtiyaroğlu tarafından darbedildi. Aldığı darbelerin ardından kalp krizi geçiren Coşkun, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Aradan 16 gün geçerken, Keşap İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı fezleke ortaya çıktı.

SALDIRGAN KAMU HASTANESİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; 68 yaşındaki Coşkun iki yıl boyunca akciğer kanseri tedavisi görmüş ve dördüncü evredeki hastalığını iki hafta önce yenmişti. Ancak trafikte yaşanan kavga ölümüne neden oldu.

Coşkun’u darbeden 38 yaşındaki İlhan İhtiyaroğlu’nun ise beş kez kasten yaralama, bir kez de genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından kaydı bulunuyor. Buna rağmen Coşkun’un son nefesini verdiği kamu hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.

ARAÇTAN İNDİRİP DÖVDÜ

Fezlekeye göre olay şöyle gelişti:

İhtiyaroğlu, ailesiyle birlikte 61 ADL 995 plakalı aracıyla seyir halindeydi. Kavşakta, Abdullah Coşkun’un kullandığı 28 ADE 196 plakalı araç sinyal vermeden önüne kırdı. Çarpışma sonucu küçük çaplı maddi hasarlı bir kaza meydana geldi.

Coşkun’un eşi Hanife Coşkun’un ifadesine göre, İhtiyaroğlu arabadan inerek camı yumrukladı ve ağır küfürler etti. Ardından cam açılınca Coşkun’un yüzüne art arda yumruk attı, yaşlı öğretmeni araçtan zorla indirip tekme tokat darbetti. Hanife Coşkun araya girmeye çalışırken iteklendi ve yere düştü. Çevredekiler müdahale ettiğinde Coşkun kanlar içindeydi ve bilinci kapanmıştı.

Ambulans gelene kadar çevredeki yurttaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

Hanife Coşkun yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Seyir halinde olduğumuz sırada araçtan kütürtü sesi geldi. İhtiyaroğlu, sağımızdan geçip bizim aracın önüne kırarak, önümüzü kesti. Arabadan inerek, bizim aracın şöför tarafına yöneldi. Cama vurarak, ‘Ananı avradını s…’ diye küfretti. Camı açması üzerine eşimin kafasına yumruk attı. Birkaç tane vurduktan sonra eşimi yakasından tutarak, araçtan zorla çıkardı. Eşimi tekme tokat darp etti. Ayırmaya gittim. Eşim yerdeydi. Araya girmek istedim ancak şahıs beni yakamdan tutup itekleyerek düşürdü. Eşimi darp ederken küfretti. Çevredekiler engel oldu. Eşim kanlar içerisinde yerde kalmıştı ve bilinci kapalıydı.”

SALDIRGAN ‘O BANA VURDU’ DEDİ, TANIKLAR YALANLADI

İhtiyaroğlu ifadesinde, Coşkun’un kendisine yumruk attığını, kendisinin de “kendini korumak amacıyla ittiğini” savundu.

Saldırgan İlhan İhtiyaroğlu ifadesinde, Coşkun’un araçtan inip yumruk attığını ileri sürerek, şöyle devam ediyor:

“Araçtan inip yanıma geldi. ‘Amca niye sinyal vermeden, aynaya bakmadan önüme geçtin’ şeklinde serzenişte bulunduğum esnada sağ üst dudağıma yumruk attı. Tekrar yumruk atacağı sırada kendimi korumak amaçlı avuçlarımla itecek şekilde vurdum. Sendeleyerek düştü. İki saniye yerde kalmadan ayağa kalktı. Arabasına tutunup ayakta bekledi. Eşiyle konuştuğu esnada birden fenalaşarak düştü. Kafasının arka üst kısmını asfalta çarptı. Baygın şekilde yatarken yüzünün morarmaya başladığını gördüm.”

Eşi Gamze İhtiyaroğlu da Coşkun çiftini suçladı.

Ancak fezlekede yer alan tanık beyanları saldırganı doğrulamadı.

Bir tanık, “Yaşlı teyzenin iteklendiğini ve yere düştüğünü gördüm” derken, başka bir tanık yaşlı kadının bacağındaki morluğu gösterdiğini belirtti. Olay yerine ilk ulaşanlardan Y.O., Coşkun’un gözünde, alnında ve başında yaralar olduğunu ifade etti. Tanıklar, İhtiyaroğlu’nun yaşlı kadına küfrettiğini ve çevredekilerin “Adamı döve döve öldürdüler” dediğini aktardı.

İHTİYAROĞLU CEZAEVİNDE, AİLE MÜCADELE BAŞLATTI

Saldırgan İhtiyaroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Coşkun ailesi ise trafikte şiddete ve “trafik terörü” olarak nitelendirilen olaylara karşı etkili bir mücadele başlatmaya hazırlanıyor.

Saymaz’ın aktardığına göre aile, Abdullah Coşkun’un ölümünün Türkiye çapında duyulmasını ve benzer olayların önlenmesi için kamuoyu baskısı oluşturulmasını istiyor.