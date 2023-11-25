Emekli öğretmen öğretmenler gününde öldü

Emekli öğretmen Lütfü Seyhan, öğretmenler gününde öldü.

1993 yılında Posof ta dünyaya gelen Lütfü Seyhan öğretmen okulunu Kars’ın susuz ilçesinde bitirdi. Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ilk görevine başladı. İki yıl görev yaptıktan sonra Posof un Kaleönü köyüne tayin edildi.

Dokuz yıl görev yaptıktan sonra yine Posof’un Gürarmut köyüne tayın edildi ve dört yıl sonra da Al köyüne tayin edildi. 12 yıl görevinden sonra Posof merkez Halitpaşa ilkokulunda görevine devam ederek 1981 yılında emekli oldu.

Seyhan emeklilikten öldü. Seyhan’ın cenazesi Posof merkez mezarlığında defnedildi.