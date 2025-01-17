Emekli oldu, ikinci gününde kalp kriziyle hayatını kaybetti

Kastamonu'da Adem Kuşçu isimli bir yurttaş, emekliliğinin ikinci gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kastamonu İl Özel İdaresi’nden emekli olduğu öğrenilen Kuşçu'nun ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre 14 Ocak’ta 105 diğer çalışan ile birlikte emekli olan Adem Kuşçu, emekliliğinin ikinci gününde kalp krizi geçirdi.

Kuşçu, hayatını kaybetti.

Kuşçu’nun cenazesinin Taşköprü ilçesi Germeç Merkezi Camii’ndeki cenaze töreninin ardından Kızılcaören köyü Malak Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.