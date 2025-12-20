Emekli olma şartları değişti mi? Kimlerin emekli maaşında kesinti yapılacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilik sistemini yakından ilgilendiren kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Torba kanunla birlikte hem emekli olma şartları zorlaştırıldı hem de SGK’den emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni kesinti uygulamalarının yolu açıldı. "En düşük dul ve yetim aylıkları ne kadar, kaç TL oldu?", “Emekli olma şartları değişti mi?”, “Kimlerin emekli maaşında kesinti yapılacak?” ve “Yeni düzenleme kimleri kapsıyor?” soruları kamuoyunun gündeminde ilk sıraya yerleşti.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN TORBA KANUN NELERİ KAPSIYOR?

“Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda emeklilik, borçlanma, aylıklardan kesinti ve vergi uygulamalarına ilişkin birçok önemli değişiklik yapıldı.

Yasayla birlikte dışarıdan çalışarak emekli olma daha zor hale gelirken, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren emekli, dul ve yetim aylıklarından kesinti yapılmasının önü açıldı.

EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Emeklilik neden zorlaştı?

Yaşını doldurmuş ancak prim günü eksiği bulunan emekli adaylarını ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçirildi. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle emeklilik için prim borçlanması yapacak kişilerin daha yüksek tutarlar ödemesi gerekecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranları artırıldı.

Prim oranlarında hangi alanlar etkilendi?

Düzenleme kapsamında şu başlıklarda yer alan sigorta prim oranları değiştirildi:

İsteğe bağlı sigorta prim ve ödemeleri

Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar

Bazı kısmi süreli çalışanlar

Ev hizmetlerinde çalışanlar ve konut kapıcıları

Ayrıca prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı.

KİMLERİN EMEKLİ MAAŞINDA KESİNTİ YAPILACAK?

SGK borcu olanlara otomatik kesinti

Yeni düzenlemeyle birlikte SGK’ye borcu bulunan ve SGK’den aylık alan kişilerin maaşlarından kesinti yapılması uygulaması başlıyor. Bu uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

SGK’ye borcu olan kişilerin emekli, dul ve yetim aylıklarından yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak.

Kesinti kapsamına giren borçlar şunlar olacak:

Prim borçları

Genel sağlık sigortası borçları

İdari para cezaları

Uygulamanın usul ve esasları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek.

DUL VE YETİM AYLIKLARINDA NE DEĞİŞECEK?

SGK’den emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan herkes bu düzenlemeden etkilenebilecek. Resmi adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylıkları, ölen kişinin eş ve çocuklarına belirli oranlarda ödeniyor.

Mevcut ölüm aylığı oranları

Çocuklarla birlikte aylık alan eş: %50

Çocuklarla paylaşılmayan eş: %75

Çocuklar için oran: %25

Bu aylıklar çoğu zaman hak sahiplerinin tek gelir kaynağı olurken, ödemeler genellikle düşük tutarlarda yapılıyor.

En düşük dul ve yetim aylıkları

%75 oranlı aylık: 12.660 TL

%50 oranlı aylık: 8.440 TL

%25 oranlı aylık: 4.220 TL

Yeni düzenleme ile SGK prim borcu bulunan bir yetimin 4.220 TL olan aylığından 1.055 TL kesinti yapılabilecek. Bu durumda yetim aylığı 3.165 TL’ye kadar düşebilecek.

Yüzde 75 oranında dul aylığı alan çocuksuz bir eş için ise, kesinti sonrası ödenecek tutar 9.495 TL seviyesine gerileyebilecek.

ESNAFIN BAĞ-KUR BORÇLANMASI ARTTI MI?

Yasayla birlikte doğum borçlanması hariç olmak üzere tüm borçlanma oranları %32’den %45’e çıkarıldı.

Bu düzenleme Bağ-Kur’luları ve özellikle esnafı yakından ilgilendiriyor. Geçmiş prim borçları silinmiş Bağ-Kur’luların günlerini yeniden canlandırmak için yaptıkları ihya ödemeleri artık %45 oranı üzerinden hesaplanacak.

Ocak ayında asgari ücret artacağı için borçlanma maliyetlerinin daha da yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle esnafın mevcut düşük oranlardan yararlanabilmesi için ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.

DİĞER DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEMELER

Torba kanunla birlikte emlak vergisi ve kira gelirlerine ilişkin değişiklikler de yapıldı.

2026 yılında bina ve arsa vergi değerleri, bir önceki yılın iki katını geçemeyecek.

Aynı uygulama 2027-2029 yılları arasında da devam edecek.

Konut kira gelirlerinde konut kredisi faizinin matrahtan düşülmesi uygulaması kaldırıldı.

Emekli olma şartları değişti mi?

Evet. Prim borçlanması oranları artırıldı ve dışarıdan çalışarak emekli olmak zorlaştırıldı.

Kimlerin emekli maaşından kesinti yapılacak?

SGK’ye prim, GSS borcu veya idari para cezası bulunan emekli, dul ve yetim aylığı alanların maaşlarından %25’e kadar kesinti yapılacak.

Dul ve yetim aylıkları ne kadar düşecek?

En düşük yetim aylığı 4.220 TL’den 3.165 TL’ye kadar düşebilecek.

Bağ-Kur borçlanma oranı kaç oldu?

Doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalar için oran %45’e çıkarıldı.